Brunson: «Vitor Petrino lleva la antorcha en los semicompletos de Brasil»

Vitor Petrino ingreso al octágono el sábado para enfrentar a Modestas Bukauskas después de tener marca de 2-0 en UFC, y su manager Derek Brunson ve a Petrino como material para el campeonato.

Brunson, un veterano de MMA que ahora compite para la PFL, contrató a Petrino al principio de su carrera, pero cerrar el trato no fue fácil.

«Fue una locura. Estaba peleando en Dubai y recibí un mensaje de texto suyo diciendo que estaba abriendo una agencia para comenzar a gestionar nuevos atletas. Pensé: ‘¿Es este realmente Derek Brunson?’ Hablamos, pero al principio no firmé nada. Él estaba comenzando y yo no tenía ni idea de cómo hacía negocios, pero volvió a acercarse después de que gané. Él dijo: ‘Te pondré en UFC’. Tienes un buen historial, trabajemos juntos». Le respondí: ‘Firmaré contigo si me pones en UFC’ y él me puso en la Serie Contender «.

Brunson le dijo a MMA Fighting que ser gerente «va de la mano con la pelea», y comenzó a «buscar peleadores hace unos cinco años». Fue entonces cuando se topó con Petrino.

«Nos volvimos a conectar cuando tenía marca de 4-0 o 5-0 y lo he estado dirigiendo desde entonces. Tuvo un par de peleas desde entonces y luego lo firmamos con UFC, y aquí está ahora, 2-0 con UFC, buscando terminar 3-0, y uno de los prospectos más prometedores del mundo. la UFC en el peso semipesado y también Brasil. Muy talentoso, joven, hambriento, siempre entrenando duro. Creo que tiene un gran futuro y realmente puede llevar la antorcha del peso semicompleto para Brasil”.

Petrino, ahora con marca de 9-0 como peleador profesional de MMA con siete finales en su haber, dijo que él y Brunson se llevan muy bien a pesar de la barrera del idioma.

“Él nunca me deja sin respuesta. Si me acerco, él responde de inmediato. Necesito algo, él lo hace funcionar de inmediato. Vemos muchos managers en Brasil que sólo reservan peleas y eso es todo. [Brunson] viene y habla sobre capacitación, realmente hace el trabajo de un gerente allí”.