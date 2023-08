¿Qué ha pasado con AEW House Rules tras Collision?

All Elite Wrestling comenzó a realizar house shows, llamados AEW House Rules, a comienzos de 2023. Desde entonces han realizado cinco, buscando expandirse a nuevos mercados, pero ninguno desde junio. El lanzamiento de Collision, programa televisado que emiten los sábados, ha hecho que no sea tan sencillo encontrar hueco para esos eventos locales. Pero la compañía no tiene la intención de cancelar el plan sino acomodarlo a su programación actual. Jeff Jarrett lo explica en Cultaholic.

► AEW House Rules tras Collision

«La marca sigue expandiéndose», afirmó Jarrett cuando se le preguntó sobre sus expectativas para el futuro de AEW. «Nuestros eventos en vivo no televisados, House Rules, quiero que ese negocio siga creciendo. Cuando me uní, Collision ni siquiera estaba en consideración. Eso cambió radicalmente la estrategia. Dynamite se transmite los miércoles y los fines de semana estarían completamente disponibles para House Rules. Ahora, Collision está en la mezcla, lo que duplica nuestra cobertura en horario estelar, y ahora estamos observando los viernes, domingos y obviamente los jueves. El crecimiento general de la marca, desde los videojuegos hasta House Rules, pasando por iniciativas de marketing, contenido y promociones. Lo más sencillo es que la marca continúe expandiéndose, ya que vivimos en un mundo realmente grande, y el mercado de EE. UU. y el Reino Unido son solo dos mercados. Existe una audiencia masiva en todo el mundo».

En estos momentos, se desconoce cuando se llevará a cabo un nuevo AEW House Rules. El último fue el 3 de junio en la arena Von Braun Center – Propst Arena en Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Entonces, entre otras luchas, antes de perder el título, Toni Storm defendió con éxito el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Anna Jay, Britt Baker y Skye Blue, así como Kris Statlander hizo lo propio con el Campeonato TBS ante Lady Frost. Por mencionar los dos combates titulares.

Anna Jay vs Skye Blue vs Britt Baker vs Toni Storm (AEW Women’s Title) #AEWHouseRules Huntsville 6/3/23 pic.twitter.com/bHHEBNHPLC — Leah. (@notthatmccoy) June 4, 2023