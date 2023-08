Summer Rae: «Mi carrera en WWE es una victoria»

La entrevista más reciente de Chris Van Vliet es con Summer Rae. En SUPERLUCHAS nos encanta cómo nuestro compañero conversa con sus invitados y como hemos hecho anteriormente estaremos trayendo las mejores declaraciones de la ex Superstar. En esta ocasión, conocemos su perspectiva acerca de no haber ganado nunca un título en la compañía, así como también sobre no haber vivido el momento durante su carrera porque siempre estaba buscando cómo evolucionar en WWE.

► La victoria de Summer Rae

«Sí, nunca he tenido un título. Cada vez que firmo algo, todos parecen recordármelo. Pero es agradable, es dulce. Todos dicen que fui subestimada y que no recibí, ya sabes, el reconocimiento que merecía, y desearía que hubiera sido diferente. Pero lo que siempre le digo a todos y a los fanáticos que constantemente me lo dicen es que logré mi sueño. Solo hay un pequeño porcentaje de mujeres en este mundo que llegan a ser luchadoras profesionales y pueden decir que lucharon en el escenario más grande de todos en la WWE, en múltiples WrestleManias, y ese era mi sueño desde pequeña. Quería ser una Diva de la WWE, como se llamaban en ese entonces, y eso es a lo que admiraba. Así que gané el premio. Claro, habría sido genial tener la oportunidad por un título, pero eso no definía ni arruinaba mi carrera. Ser parte de una familia tan increíble y vivir mi pasión, eso es una victoria para mí«.

► Vivir el momento

«Para ser justa, ahora mirando hacia atrás y recordando el Royal Rumble del año pasado, no creo que realmente haya vivido el momento en la WWE. No recuerdo haber caminado entre la multitud y haber pensado, ‘wow’. Estaba muy concentrada. Estaba en el ‘siguiente paso, ¿qué hago ahora?’. Y creo que muchos atletas pueden relacionarse con esto. Es como, ‘vale, conseguido eso. Bien, ahora estoy fuera de NXT. ¿Hacia dónde puedo ir? Esta semana estaré en Main Event, ¿cómo puedo llegar a SmackDown?’. Así que nunca, incluso cuando tuve un emocionante combate con Mercedes dos veces, no me emocionaba demasiado. Ella estaba emocionada y decía, ‘oh, propongamos cosas’. Y yo decía, ‘genial, veremos si funciona’. Nunca tuve muchas expectativas porque muchas cosas no resultaban. Y ahora, al mirar hacia atrás, como en el Rumble, me aseguré de estar presente. Pensé, ‘quiero recordar esto’, estaba nerviosa, pero era un tipo diferente de nervios. Cuando aún estás tratando de llegar y estás en medio de todo, no puedes apreciarlo plenamente. Es muy difícil. Y ahora, al mirar hacia atrás, pienso, ‘mira a la multitud, mira a St. Louis, Missouri’. Era diferente. Y sí, siento que es extraño, casi no puedes absorberlo por completo'».