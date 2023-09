«Absolutamente. Eso es lo maravilloso de trabajar con Tony Khan; cualquier cosa es posible. Nunca sabes qué se le puede ocurrir a esa mente creativa. Sé que cada vez que una mujer del vestuario de AEW o ROH salga al escenario, demostraremos que merecemos estar en las posiciones que ocupamos. Ese es el objetivo final para el futuro. Conozco a todas las luchadoras en todas las plataformas: Collision, Dynamite, Rampage, Ring of Honor. Un evento exclusivo para mujeres es algo que todas queremos, y solo es cuestión de tiempo». No hace mucho, Athena pedía un show exclusivamente femenil de AEW y ROH.

► ¿AEW hará un show exclusivamente femenil?

Ahora, Willow Nightingale se suma a ella, con las siguientes declaraciones en Get Comfy:

«Definitivamente creo que hay un futuro para tener algún tipo de programación exclusiva para mujeres en AEW o incluso en Ring of Honor. En Ring of Honor, tenemos mucha libertad. Vemos muchas más luchas de mujeres allí. A las luchas de mujeres se les da más tiempo. Athena, quien actualmente es la Campeona Femenina de Ring of Honor y me ha derrotado varias veces, lo que demuestra lo increíble que es. Realmente es un testimonio del talento y el arduo trabajo de nuestra división. Ese es realmente un lugar que nos destaca adecuadamente.

«Tenemos tiempo y excelentes segmentos en nuestros programas en la red, pero hay un tiempo limitado para todos nosotros, para todo el elenco, mientras que en Ring of Honor, tenemos esa libertad. Tal vez, esa podría ser una plataforma para que obtengamos más y sigamos atrayendo a más personas. Lo mismo para los fanáticos. Si desean ver más lucha de mujeres, sintonicen donde se nos brinden esas oportunidades. Sintonicen Ring of Honor, compren nuestra programación y eso se traducirá y hablará por sí mismo. Vengan y apoyen».