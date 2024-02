AEW decomisó cartel de fan de Nintendo

Algo bastante inusual y hasta sorprendente ocurrió en la más reciente edición de Dynamite de AEW. Y es que gracias a la popularidad de Botchamania, se ha hecho muy frecuente que los fans de la lucha libre no solo lleven carteles de lucha a los shows de WWE y AEW, sino también, carteles relacionados con el mundo de los videojuegos.

Botchamania tiene una sección exclusiva para mostrar los carteles de la semana que hablan de videojuegos. Sin embargo, esta vez, la seguridad de AEW decomisó un cartel de un fan de Nintendo y aseguró que era muy violento para el show.

Esto ocurrió en el Dynamite de anoche, que se emitió desde el Bank of Okhlahoma Center en Tulsa, Oklahoma. Este fue el mensaje compartido por el fan en X, antes Twitter:

Apparently this sign is too mean for the crowd tonight. Tara at security was confused and decided it was too mean…to Nintendo? Thanks for the great way to start the night Tara. pic.twitter.com/axIXQH1RQP

— Jared Ralphie Allen (@UnloadingMeat) February 22, 2024