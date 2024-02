Masha Slamovich: «Elegí TNA por la escena indie»

Masha Slamovich es una de las mejores luchadoras del mundo y prefiere compartir lo mejor de trabajar en una gran empresa (TNA) y ser independiente para viajar de un lado a otro de la industria (GCW, REVOLVER, wXw…). Hablando recientemente en Fightful Overbooked’s In The Weeds, la «Russian Dynamite» explicaba que por ese motivo quiere continuar trabajando en la «Impact Zone», porque tiene la posibilidad de seguir desarrollándose como indie.

«Eso es muy importante para mí. Fue un factor decisivo importante para firmar con TNA porque sabía que no había terminado y aún me quedaba mucho por hacer en el circuito independiente, además de trabajar en TNA. Realmente quería tener lo mejor de ambos mundos. Creo que he logrado bastante bien en los últimos dos años, realmente dedicándome al trabajo en la escena independiente, tanto como lo he hecho en TNA».

En la misma entrevista, Slamovich adelanta que volverá a TJPW más pronto que tarde:

«Max (The Impaler) fue súper divertida de trabajar. Hemos tenido algunos encuentros, aquí y allá, a lo largo de los últimos años. Obviamente, este fue nuestro primer gran combate en el ámbito principal en lugar de… tenemos historias de terror de shows en medio de la nada con combates de ataúd y una tercera persona que viene por el micrófono. Nos lo pasamos bien trabajando juntas en Japón. El combate terminó sin resultado. Hay espacio para que trabajemos juntos nuevamente, y tengo planeado regresar a Tokyo Joshi más pronto que tarde«.

Últimamente, Masha Slamovich estuvo luchando en FIGHT Live (en el evento No Love Lost venció en dos lcuhas a Delmi Exo y Mortar), en REVOLVER Whatashow (su combate con Marina Shafir quedó sin resultado) o en GCW/JCW Jersey J-Cup (ganó el torneo y el Campeonato Jersey Wrestling). Además, va a unir fuerzas con Killer Kelly (juntas forman MK Ultra) para desafiar a Decay (Havok y Rosemary) por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts en TNA No Surrender 2024.

