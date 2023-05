AEW asegura su futuro: Así está respaldado el éxito de la empresa de Tony Khan

El futuro de AEW es un tema que se debate a diario por muchas personas, especialmente en lo que respecta a su longevidad. Sin embargo, a lo largo de los años, AEW ha demostrado que está aquí para quedarse, y las noticias más recientes respaldan esta afirmación.

Con los informes de que AEW ha alcanzado un acuerdo televisivo mejorado con Warner Discovery, que incluye un enorme aumento monetario, todo indica que el futuro de AEW está asegurado y alejado de las predicciones desastrosas que algunos han hecho sobre la empresa de Tony Khan.

► El nuevo contrato

Los rumores sobre un acuerdo millonario entre AEW y WBD en las últimas semanas se han intensificado, con algunas especulaciones sobre las cifras exactas de la renovación de esta asociación.

Si los rumores son ciertos, o al menos están cerca de las cifras que se mencionan, el futuro de AEW estaría asegurado a largo plazo, garantizando la existencia de la empresa durante varios años más. Aunque es cierto que el nuevo contrato es impresionante, aún no alcanza el nivel de los contratos vistos en Raw y SmackDown.

Desde su llegada, AEW ha demostrado ser una de las marcas más rentables para TBS y TNT, superada únicamente por la NBA y, en ocasiones, por la NHL.

► Otros shows y PPVs

Uno de los aspectos más interesantes del nuevo acuerdo entre AEW y WBD es la adición de un nuevo programa, el muy comentado AEW Collision, a la programación de TNT los sábados. La inclusión de este nuevo programa brindaría a AEW más horas de programación a la semana.

También hay rumores de que la videoteca de contenido de AEW podría estar disponible en el servicio de streaming de WBD llamado MAX (antes conocido como HBO MAX), lo que incluiría episodios de Dynamite, Rampage, eventos especiales y, sobre todo, los PPV. Aunque no hay mucha información al respecto, es probable que pronto se publiquen detalles importantes.

► Wembley y el video juego

ALL IN LONDON ya es un éxito para AEW, y aún no se han anunciado los combates para este evento que ha captado la atención de muchos fanáticos. A medida que las entradas se venden en gran número, ya hay rumores sobre los posibles lugares en los que AEW podría presentarse después, con sugerencias de los fanáticos en las redes sociales, especialmente Japón y México.

Un tema que muchos han esperado con impaciencia está relacionado con el videojuego de AEW, “Fight Forever”. Todo indica que la fecha de lanzamiento de este esperado juego de AEW está próxima, y como se filtraron recientemente detalles como los logros dentro del juego, es probable que pronto tengamos más información al respecto.

El futuro de AEW en diferentes áreas se presenta prometedor, y, de cierto modo, ha superado las expectativas tanto de los fanáticos como de los críticos de la empresa de Tony Khan. Lo que queda de 2023 será muy importante para AEW, y aún más con 2024 no tan lejos.