Seth Rollins también se perderá el próximo WWE Raw

Seth Rollins ha dado un paso de gigante en su carrera como actor logrando un papel en ‘Captain America: New World Order’, una de las próximas películas de Marvel Studios. El luchador dará vida a uno de los miembros de la Serpent Society, que serán los villanos del film. Recordemos que no es su primer trabajo en el cine pues estuvo en el elenco de ‘Sharknado 4: The 4th Awakens’ (2016), ‘Armed Response’ (2017) y ‘Like A Boss’ (2020), además de prestar su voz para ‘The Jetsons & WWE: Robo-WrestleMania!’ (2017) y ‘Trouble’ (2019).

> Seth Rollins no estará en Raw

Y como tantas Superestrellas antes que él, Rollins está dejando un momento a un lado la WWE para seguir construyendo su camino en la actuación, lo que recienemente hizo que se perdiera el Raw de esta semana. Y que hará también que se pierda el de la que viene, según informa nuestro compañero Dave Meltzer en el boletín del Wrestling Observer:

“Rollins estuvo fuera de Raw esta semana y la próxima, así que hicieron un segmento previo a la grabación, porque estaba filmando la película ‘Captain America: New World Order’. La película se está filmando actualmente en Atlanta para su estreno el próximo mayo”.

Es interesante apuntar que la historia actual de Seth Rollins como luchador no necesita de mucha preparación puesto que ya es oficial que se verá las caras con AJ Styles en Night of Champions para determinar al nuevo Campeón Mundial de Peso Completo WWE. Se espera al menos un programa con los dos cara a cara pero lo más importante es ver quien se corona.

Nuevas imágenes del set de 'CAPTAIN AMERICA NEW WORLD ORDER' con la confirmación de Seth Rollins como interpretando a uno de los miembros de la SERPENT SOCIETY que serán los villanos de la película pic.twitter.com/WFvmgsjaxI — Lucifer666 (@JosManu46503707) May 16, 2023

¿Crees que Seth Rollins ganará el nuevo título de WWE en Night of Champions?