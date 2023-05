Adesanya predice Whittaker vs Du Plessis de UFC 290

El campeón de peso medio Israel Adesanya espera que Dricus Du Plessis se convierta en el aspirante número 1 en UFC 290.

Du Plessis (19-2 MMA, 5-0 UFC) se enfrentará a Robert Whittaker (24-6 MMA, 15-4 UFC) el 8 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) dijo que estaba listo para defender su título contra Du Plessis a continuación, pero la promoción optó por hacer que el peleador sudafricano tuviera que superar primero al ex campeón Whittaker.

“Traté de hacer Du Plessis en la Estrella de la Muerte (Estadio Allegiant)“, dijo Adesanya en su canal de YouTube. “Tal vez no en la Semana Internacional de la Lucha porque ya estaba reservado, pero lo intenté para más adelante. Me dije: ‘A la m*erda, dámelo’, porque ya está ahí. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué esperar?”.

El deseo de Adesanya de luchar contra Du Plessis tiene su origen en las recientes declaraciones del sudafricano, en las que afirmaba que sería el primer verdadero campeón africano de la UFC, ya que sigue viviendo en África, mientras que Adesanya, nacido en Nigeria, y Kamaru Usman se marcharon cuando eran niños. Pero Adesanya no da a Du Plessis demasiadas posibilidades de superar a Whittaker.

“Rob probablemente pueda sacarlo de allí en el segundo asalto o simplemente darle una paliza durante tres asaltos“, dijo Adesanya. “La única oportunidad de Dricus – no me gusta decir que no hay manera porque siempre hay una manera, pero no puede superar a Rob. Creo que Rob será más rápido y estará más en forma que él. Así que sí, puede que sólo tenga que hacerlo feo. Rob también sabe pelear feo. … Yo diría que el 70 (por ciento de posibilidades de que Whittaker gane). Pero realmente quiero Dricus. Tal vez por eso estoy siendo parcial”.

Si Whittaker vence a Du Plessis, Adesanya tendrá que pelear con él una tercera vez. “The Last Stylebender” ya derrotó a Whittaker dos veces en peleas por el título – una por nocaut, y la segunda por decisión en una pelea mucho más competitiva en UFC 271. Adesanya apunta a su regreso en el UFC 293, el 10 de septiembre en Sydney.

“Creo que hay otra historia allí”, dijo Adesanya. “Es en una nueva ciudad de Australia, otro estadio“.