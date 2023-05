La duda de Schaub respecto a firma Ngannou con PFL

Como la mayoría de nosotros sabemos, Francis Ngannou ha firmado oficialmente con la PFL. Mientras que algunas de las reacciones de los aficionados fueron mixtos, un montón de peleadores salieron a expresar su apoyo a “The Predator”. Además de luchar para la PFL, también podrá aventurarse en el cuadrilátero de boxeo.

Se trata de un acuerdo que podría sacudir los cimientos de las artes marciales mixtas tal y como las conocemos. Aun así, incluso siendo un momento tan importante, siempre habrá quien tenga dudas. Eso incluye a Brendan Schaub. En un reciente vídeo de reacción, hizo saber al mundo lo que pensaba sobre el cambio de Ngannou.

“Ha pasado mucho tiempo”, dijo Schaub en Instagram. “Un saludo a Francis Ngannou. Dijo lo que iba a hacer, se propuso lo que iba a hacer, recibió mucho odio, mucho rechazo. Su agente Marquel [Martin] y él lo consiguieron. No olvides a Marquel. Fue un gran defensor para conseguir que Francis siguiera este camino que no se había hecho antes. Enhorabuena a ellos, a Francis, a Marquel y a la PFL por arriesgarse con Francis.

“Todo es bueno. El contrato más grande, garantiza a sus oponentes 2 millones de dólares, obtiene una parte de la entrada, el porcentaje de pago por evento, dinero garantizado, es un cambio total para el deporte de las MMA. Es enorme. Es enorme. Todo esto es bueno.

Schaub cuestiona a Ngannou

“Mi pregunta no es con Francis, sabemos que Francis consiguió un gran acuerdo, así que me quito el sombrero ante Francis”, continuó. “La pregunta es, ¿es un gran acuerdo para la PFL? La historia diría que no. Las ligas que tiran todo este dinero a los peleadores, Affliction, otras ligas, ya no existen. No sé si se puede mantener un modelo de negocio dando a Francis todo este dinero, todo este poder. No sé si es capaz, espero que sí, espero que funcione. Cambiaría el juego para siempre”.