Adesanya confía en que Whittaker vence a du Plessis

Israel Adesanya cree que podría enfrentarse de nuevo a Robert Whittaker pronto. En UFC 287, Adesanya recuperó con éxito su título de peso medio con un nocaut en el segundo asalto de su antiguo némesis, Alex Pereira.

Después de la pelea, Pereira dijo que tenía la intención de subir a la categoría de peso semicompleto, cerrando la puerta a una posible tercera pelea y dejando a Adesanya sin un retador obvio para su próxima pelea títular. Había un hombre al que Adesanya estaba interesado en enfrentar, el octavo clasificado de MMA Fighting en peso medio, Dricus du Plessis, pero “The Last Stylebender” reveló en su canal de YouTube que la UFC rechazó esa opción.

“Traté de hacer Du Plessis en el maldito Death Star [Allegiant Stadium en Las Vegas]. Lo intenté. Quizás no International Fight Week porque ya estaba reservado, pero lo probé más tarde. Yo estaba como, ‘A la mierda, dámelo. Ya está allí. ¿Cuál es el punto de? ¿Por qué esperar?'”

Adesanya quiere pelear contra du Plessis por razones personales. Después de UFC 287, el campeón de peso mediano dijo que “con mucho gusto arrastraría su cadáver por Sudáfrica” ​​en respuesta a los comentarios de du Plessis sobre ser “el peleador africano en UFC”. Sin embargo, si Adesanya quiere resolver esa disputa, primero debe animar a du Plessis, porque el luchador sudafricano se enfrentará a Robert Whittaker en UFC 290 en julio, en lo que ya se ha declarado como el enfrentamiento de contendiente número 1. Y a Adesanya no le gustan sus posibilidades.

“Este es el juego que jugamos. F ***, me acabo de dar cuenta de que son tres rounds. ¿Porcentaje? Digo que probablemente Rob pueda acabar con él“.

“Diría que probablemente Rob pueda sacarlo de ahí en el segundo asalto, o simplemente darle una paliza en tres asaltos. La única oportunidad de Dricus: no me gusta decir que no hay manera, porque siempre hay una manera, pero no puede sobrevivir a Rob. Creo que Rob será más rápido que él, estará más en forma que él, así que quizás tenga que ponerlo feo. Pero Rob también puede pelear feo, así que ya veremos. Honestamente, 70 [porcentaje de posibilidades de que Whittaker gane], pero realmente quiero a Dricus”.

Además de la animosidad personal, Adesanya también quiere enfrentarse a du Plessis porque sería un nuevo enfrentamiento. “The Last Stylebender” ya tiene dos victorias sobre Whittaker, por lo enfrentarse a alguien nuevo sería un desafío emocionante para él.