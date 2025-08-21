Acusan a Eric Bischoff por la muerte de Hulk Hogan

El examigo de Hulk Hogan, la reconocida personalidad radial Bubba the Love Sponge, ha sorprendido con sus más recientes declaraciones, pues acusó a Eric Bischoff, amigo de The Hulkster, de haberlo matado.

Esto, según Bubba the Love Sponge, debido a que lo exprimía para ganar dinero. Estas fueron sus palabras en entrevista con el video podcast Wrestling with the Devil:

► ¿ Eric Bischoff mató a Hulk Hogan ? Así lo asegura Bubba the Love Sponge

“Brooke dijo algo sobre que él tenía un socio de negocios, que a ninguno de ellos realmente le caía bien y que, de alguna forma, lo presionaba demasiado.

“Eric Bischoff. Lo sé. Sé que hablaba de él. Está bien. Eric Bischoff. Solo te estoy diciendo: Eric maldito Bischoff. Ni siquiera tuviste que terminar la pregunta y yo ya sabía quién carajos era. Demonios, vayamos un paso más allá: Eric Bischoff mató a Hulk Hogan.

«Digo, ahí tienes una primicia. Eric Bischoff exprimió a ese tipo. Desde la empresa de lucha, hasta tener que estar en FOX and Friends, hasta tener que ir a Cleveland. Teniendo a Bischoff directamente ligado al último negocio de Hogan, Real American Freestyle. Esto del 30 de agosto iba a funcionar, pero ya sabes, Eric Bischoff tiene una gran participación en eso.

«Entonces, entre mejor le fuera, más ganaba él, ya sabes… Eric realmente no tiene proyectos rentables en este momento. Este iba a ser su gran negocio soñado, pero iba a recaer únicamente en la imagen y promoción de Hulk Hogan.

“¿A quién culpo? Pues, ya sabes, creo que Eric Bischoff—creo que sus manejadores—y Eric estando a la cabeza de esa lista tuvieron mucho que ver con la caída de Terry».