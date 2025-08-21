El talentoso YouTuber, boxeador, personalidad de Internet, luchador y Superestrella WWE, Logan Paul, ha sorprendido con sus más recientes declaraciones, en donde habló de John Cena, contra quien luchará en el evento premium Clash in Paris 2025.

Logan declaró que espera no solo vencer a John Cena, sino, además, que quiere reemplazarlo como la cara de WWE. Estas fueron sus declaraciones en el video podcast IMPAULSIVE:

► Logan Paul quiere reemplazar a John Cena como la cara de WWE

“John Cena es el mejor de todos los tiempos por ahora. Yo pretendo ser el mejor de todos los tiempos, si no uno de los mejores de todos los tiempos. Quiero que mi nombre esté en la conversación. Una manera de lograrlo es enfrentarme a John Cena en todos los aspectos de la lucha libre—eso incluye en el micrófono, en el ring, e incluso tras bastidores interactuando con la gente.”

“Ser la cara de WWE significa más que solo ganar combates; también se trata de ser un líder en el vestuario y mostrar respeto a todos los que ayudan a que el show funcione. Cena ha hecho eso durante más de 20 años, pero creo que tengo lo necesario para hacer lo mismo y eventualmente convertirme en la máxima estrella de la empresa.

“He aprendido mucho de John Cena, especialmente después de hacer equipo con él, pero ahora estoy listo para usar esa experiencia y vencerlo. Luchar contra Cena en París es la oportunidad de demostrar que pertenezco en WWE. Aunque algunos todavía me vean como un forastero, dije que me he ganado mi lugar y planeo probarlo al mundo en Clash in Paris el 31 de agosto.

“Es algo real cuando se habla de ser un líder en el vestuario. El tipo que lidera la empresa, la cara de la empresa, es respetuoso con todos en el equipo, con todos los que ayudan a que esta máquina bien engrasada funcione. Y John Cena ha sido ese tipo por 20, 25 años. Creo plenamente que tengo la capacidad de hacer todo eso. Quiero ser la cara de la empresa.

“He tomado mis notas. He aprendido de él. Es el maestro. Tuve la oportunidad de ser su compañero y aprender de él. Pero ahora voy a usar las cosas que me enseñó para patearle el maldito trasero frente a todos en París. Y el hecho de que vaya a luchar contra él en Francia, fácil, frente a todo el mundo en mi cuarto año como supuesto forastero—váyanse al carajo. No soy un forastero. Pertenezco aquí. Y pienso demostrárselo a todos en París el 31 de agosto en Clash in Paris».