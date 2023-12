Abogado de CM Punk cuenta todo de su salida de AEW

Stephen P New, abogado de CM Punk y Ace Steel, cuenta todo lo que puede contar acerca de la salida de ambos de AEW en una reciente entrevista en House of Kayfabe.

► ¿Cuántos días después del Brawl Out comenzó la relación?

«Alrededor de dos meses. Estaba representando a otra persona, que permanecerá sin nombre. Eso comenzó al día siguiente de Brawl Out. Un par de meses después, CM Punk obtuvo mi número de teléfono, me envió un mensaje y desde ese momento… Punk ya tenía un equipo legal. Ace Steel, no tanto. Hablamos de diferentes cosas. Estoy muy limitado en lo que puedo decir, al igual que Ace en otro podcast. Lo que me gustaría decir, de todo eso, es que esos dos son dos de los tipos más íntegros y grandiosos que he conocido, especialmente en la industria de la lucha libre profesional, que a veces puede ser un poco astuta. Ambos son rectos. Ambos son honestos hasta la culpa. Ambos son leales, ferozmente leales, entre sí y las personas dentro de su grupo. Se hizo evidente que íbamos a ser buenos amigos y que yo podía proporcionar una perspectiva externa sobre lo que tenían que enfrentar y algo de experiencia legal como alguien que tiene esta conexión con la lucha libre profesional, tanto como fan, entiendo estas cosas. Conozco a las personalidades y, al representar a otras personas, tenía información que no se conocía previamente, digamos».

► ¿Confiaban en ti porque sabían que eras ‘un verdadero fanático’?

«Creo que ayudó. Teníamos esas conversaciones de lucha libre. No sé si me estaban probando a mí o probando las teorías de Cornie o qué exactamente, pero querían ver, ‘¿es este tipo un simple aficionado?’ Si recuerdas, fuimos a AEW en Charleston, Virginia Occidental, y escuchamos la segunda pipe bomb donde Punk llamó a Hangman Adam Page. Te miré y dije, ‘Vaya, eso va a repercutir’. Curiosamente, a la mañana siguiente, les estoy enviando mensajes a ustedes en nuestro grupo. Estaba en un avión con todos esos tipos. Estoy en el aeropuerto de Charleston, y Punk está allí, Dustin Rhodes está allí, Omega, Toni Storm, todos están allí de AEW. Curiosamente, casi le pregunté a Jack Perry si necesitaba un viaje al aeropuerto porque estaba esperando su Uber. Veo a Punk en el aeropuerto al día siguiente, estamos en DC para una conexión. Fue interesante verlo allí ese día, que fue días antes de la situación de Brawl Out. Luego, me conecto con él y Ace. Estoy muy limitado en lo que puedo hablar. Creo que Ace lo dijo mejor, mi trabajo en los meses que siguieron a Brawl Out, a través de los regresos, fue velar por sus mejores intereses. Siempre lo haré. Realmente no puedo decir mucho más. Realmente desearía, para las personas que ven este programa, no voy a violar ningún privilegio de mis clientes. Me tomo eso muy en serio. Están sujetos, yo estoy sujeto, a acuerdos de confidencialidad, cosas así. No puedo entrar en detalles. Lo que puedo decir es que CM Punk y Ace Steel son los tipos más íntegros con los que he tratado en este negocio.»

► ¿No representas a luchadores que no te gustan?

«Me gustaría pensar que me emocionaría por completo. Si alguna vez hubiera llegado a litigio, habría sido lo más respetuoso posible. Sentarse frente a alguien en una sala de deposiciones o algo así, usando sus nombres reales, es muy diferente a ver una lucha. Por cierto, Charleston fue el regreso de Kenny Omega, cuando nos comparó con excremento de gato, sea lo que sea que eso signifique. Como fanático de la lucha libre, es extraño, pero es un poco más fácil pensar que mi cliente es un buen tipo, que mi cliente es un babyface. Soy el mánager babyface. Soy Paul Ellering manejando a los Road Warriors contra los Freebirds«.

► ¿Cómo fue lidiar con los abogados de AEW?

«Mejoró con el tiempo. Diré esto. Mejoró con el tiempo porque, al principio… cuando AEW comenzó, Cornette llamaba a Orange Cassidy ‘mi pequeño perro en los bolsillos’. Cornette llamaba a Joey Janela, ‘Jelly’, y de otra manera hablaba mal de AEW. No creo que eso le cayera bien a la gente de AEW, incluido el equipo legal. Cuando surgieron situaciones, y tuvimos muchas, y tuve que tratar con el equipo legal de AEW, creo que pensaron que yo era una extensión de Cornette. Me trataron, al principio, como si fuera un avatar de Cornette, especialmente en lo que respecta a Janela».

► ¿Lo llamaste Jelly en las conversaciones?

«En algún momento, puede que haya hecho referencia a eso, y luego me reprendieron rápidamente y me dijeron: ‘No hacemos bodyshaming en AEW, Sr. New, eso está por debajo de usted como abogado’. Llamar a alguien Jelly es lo menos de lo que escucho en un día dado. Después de un comienzo un poco complicado, cuanto más duró mi relación con su equipo legal, mejor se puso, de hecho. Hemos trabajado bien juntos durante mucho tiempo. Siento que me toman más en serio como abogado que al principio, al darse cuenta de que no soy un avatar de Jim Cornette. No soy Jimmy, no comparto todas las opiniones de Jimmy sobre todo. Él es una leyenda. Está en el Monte Rushmore de los mánagers de la lucha libre profesional. Soy un humilde abogado de Gilbert, West Virginia. Soy un abogado de pueblo chico con Cornette siendo el pájaro más grande que represento. La relación mejoró tremendamente, cuanto más tiempo pasaba, y creo que fue porque, al tratarlos con respeto, me trataron con respeto, incluso cuando estábamos en situaciones realmente difíciles y complicadas«.

► ¿Mantuviste contacto con CM Punk después de su regreso en Collision? Si no, ¿te contactaron después de Wembley?

«La relación se mantuvo y fue una relación continua, y eso es todo lo que me siento cómodo diciendo. Fue una relación continua, así que me tenían a su disposición si era necesario».

► Cuando sucedió lo de Wembley, ¿estabas esperando recibir la llamada telefónica?

«Por supuesto. No es diferente con esa situación que con cualquier otra cosa. Siempre estaré a una llamada telefónica de distancia para esos chicos. No importa qué. No importa dónde, no importa qué. Estoy a una llamada telefónica de distancia».

► ¿Estuviste involucrado en la disolución de la relación laboral entre CM Punk y Ace Steel después de Wembley?

«Más con Ace que con Punk. Para cerrar aquí, Ace Steel es un verdadero encanto, simplemente el mejor tipo. Su amor por este negocio no conoce límites. Trabajó con Harley Race en los últimos años de Harley. Son tipos como él a quienes tiene en la más alta estima. Ace Steel y CM Punk son reales. Son lo más real de lo real. Nunca tienes que adivinar lo que tienen en mente, te van a decir lo que piensan. Mi abuela tenía un dicho, ‘El hablar claro se entiende fácilmente’. Así es como me siento cada vez que hablo con Ace Steel o CM Punk. Hablan claro, van al grano, no tienes que adivinar lo que están pensando ni nada por el estilo. Por eso siempre estaré a una llamada telefónica de distancia».