A Sonnen le gusta consejo de Dariush para Poirier

La ex estrella de UFC Chael Sonnen ha dado su opinión sobre el reciente intercambio entre los contendientes de peso ligero Beneil Dariush y Dustin Poirier .

Tras una poderosa racha ganadora de ocho peleas que incluye victorias sobre Tony Ferguson y Mateusz Gamrot, el contendiente número 4 del ranking Dariush espera que 2023 sea el año en el que competirá con el oro en juego por primera vez.

Si bien muchos han sugerido que ya ha hecho lo suficiente para ganar esa oportunidad, las obligaciones actuales que atan a Islam Makhachev parecen significar que el estadounidense nacido en Irán estará en acción contra un compañero contendiente mientras busca evitar un período de inactividad.

Aunque su objetivo es el ex campeón interino Poirier, el sentimiento no parece ser mutuo, y “El Diamante” señala que el enfrentamiento no lo emociona. Dariush evaluó recientemente esa opinión, insistiendo en que si la vacilación del luisiano para enfrentarlo se debe a la falta de poder estelar, simplemente debería retirarse .

En respuesta, Poirier mantuvo su lado de recoger basura firmemente detrás de puertas cerradas, en cambio, agradeció a Dariush por el consejo y ofreció un envío gratis en su salsa picante .

Al igual que con la mayoría de los intercambios en las artes marciales mixtas, el ex retador al título de peso mediano y semicompleto Sonnen estuvo disponible para dar su opinión. Y aunque anteriormente sugirió que Poirier haría bien en evitar a Dariush a menos que el título esté en juego , era un fanático del consejo del contendiente en ascenso.

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube, Sonnen reaccionó a los comentarios recientes de Dariush y Poirier.

Si bien elogió la mentalidad de Dariush, quien evidentemente está decidido a competir lo antes posible en lugar de esperar una posible oportunidad por el título, Sonnen también reconoció el punto de vista de Poirier, y señaló que está en el punto en el que los enfrentamientos deben presumir de un incentivo significativo.

Sin embargo, en última instancia, “The American Gangster” admitió que le gustó el consejo que Dariush envió a Poirier.

“Benny Dariush salió… dijo: ‘Ojalá Dustin hubiera terminado ese pensamiento. ¿Qué quiere decir con que no lo excito? … Creo que es porque no quiere pelear contra un recién llegado… Si no quieres pelear contra los recién llegados, te sugiero que te retires. Es muy fácil ver esto desde las posiciones de ambos.

“Me encanta, sin exagerar con esa palabra, me encanta la actitud de Benny Dariush… Pero podemos entender desde el punto de vista de Poirier, ‘¿Qué hay para mí?’ … Veremos a dónde va todo el asunto”, agregó Sonnen. “Me gusta el consejo de Benny. realmente lo hago Y espero que obtenga el envío gratis de un poco de salsa picante”.

Habiendo estancado el aumento de Gamrot, superando al peso ligero polaco en UFC 280 en octubre pasado, Dariush ahora tiene una de las rachas ganadoras activas más largas en la división.

Aunque esperaba haber hecho lo suficiente en Abu Dhabi a fines del año pasado para tener una oportunidad por el cinturón, la presencia del rey del peso pluma, Alexander Volkanovski , resultó demasiado, y el UFC le otorgó al australiano la oportunidad de convertirse en campeón el próximo mes .

Con eso, ya sea Poirier, Charles Oliveira o Rafael Fiziev, Dariush tiene la intención de permanecer activo y solidificar el siguiente lugar en la cola.