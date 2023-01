IGF:”INOKI BOM-BA-YE x Ganryujima”Shibata vs Lawlor

“Inoki Bom-Ba-Ye 2022 x Ganryujima” fue el evento que promovió IGF en el Tokyo Ryogoku Kokugikan, donde se efectuaron combates que se llevaron a cabo bajo diferentes conjuntos de reglas. El evento sirvió como tributo al gran difunto Antonio Inoki.

► “INOKI BOM-BA-YE x Ganryujima”

Los fanáticos presenciaron combates regulares de MMA, así como peleas de Ganryujima. Y estará encabezado por una pelea entre dos gladiadores con experiencia profesional en MMA: Katsuyori Shibata y el veterano de UFC y PFL, Tom Lawlor.

El evento comenzó con una ceremonia recordando a Inoki, con los peleadores colocándose alrededor del escenario

Se dieron varias rarezas, incluido el regreso sorpresa del veterano peso pesado Jimmy Ambriz bajo la apariencia de “Mr. X.”

El veterano de Ganryujima, Marcus “Lelo” Aurelio, representó la promoción de manera elegante al obtener la victoria más impresionante del evento, recogió al oponente Hidenori Ebata y lo llevó hasta el borde del foso de combate antes de hacerlo caer a la niebla. La superficie debajo de la niebla parece estar ligeramente acolchada, pero Ebata no pudo continuar después del poderoso golpe. Esta increíble victoria marcó un exitoso regreso a la acción para Aurelio, quien no ha peleado desde una derrota ante Katsunori Kikuno en un evento de Ganryukima en 2017.

El veterano de MMA, Josh Barnett también compitió en una pelea de foso en el evento de promoción cruzada, derrotando a Shoma Shibisai de RIZIN por nocaut técnico después de aterrizar una rodilla rígida en el cuerpo. Barnett ha pasado gran parte de los últimos dos años actuando principalmente en la lucha libre profesional. Obtiene su primera victoria deportiva competitiva desde una victoria de boxeo a puño limpio sobre Marcin Rozalski en 2020.

El evento también contó con el regreso del ex campeón de peso mediano de Bellator, Rafael Lovato Jr. Éste se retiró de las MMA en 2019 y dejó vacante su título después de ganárselo a Gegard Mousasi en Bellator 223. El experto en jiu-jitsu brasileño continuó compitiendo en competencias de grappling, este fue su regreso oficial a MMA y fue triunfal. terminó el previamente invicto Taiga Iwasaki con una kimura en el primer round.

En la batalla estelar, Katsuyori Shibata se impuso a Tom Lawlor en un duelo dirimido bajo las reglas UWF, sin golpeo en la cabeza. Shibata, atrapó el PK de Tom, para enseguida castigarlo con una Death Valley Bomb. Lawlor volvió a intentar un PK pero Shibata revirtió con la esvástica y su rival se rindió.

Los resultados completos son:

“INOKI BOM-BA-YExGANRYUJIMA”, 28.12.2022

Tokyo Ryogoku Kokugikan

0. Opening Match: Yuga Nakaya venció a Keisuke Okuda por sumisión

1. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×5 Min): Ryusei Kumagai derrotó a Dawsakhon Motassanai por KO

2. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×3 Min): Satoshi Kamiyama venció a Jimmy Ambriz por KO

3. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×3 Min): Marcus Lelo Aurelio derrotó a Hidenori Ebata por TKO

4. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×5 Min): Hideki “Shrek” Sekine venció a Jan Soukup por KO

5. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×5 Min): Josh Barnett derrotó a Shoma Shivijax por TKO

6. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Kickboxing Rules (3×3 Min): Hide Mason Usami venció a Albert Kraus

7. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – MMA Rules (3×5 Min): Rafael Lovato Jr. derrotó a Taiga Iwasaki por sumisión

8. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match: Minoru “Phillip” Kimura venció a Yusuke Yachi por KO

9. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – MMA Rules (3×5 Min): Igor Tanabe derrotó a Melvin Manhoef por sumisión

10. New Japan Offer Match – UWF Rules: Katsuyori Shibata venció a Tom Lawlor (12:30)