¿A quién prefiere Nurmagomedov como próximo rival?

El currículum de Usman Nurmagomedov continuó su expansión el viernes con una victoria monumental.

El campeón de peso ligero Nurmagomedov (17-0 MMA, 6-0 BMMA) confirmó por qué los analistas de apuestas lo daban como favorito 25-1 para derrotar al ex campeón de la UFC y la WEC Benson Henderson (30-12 MMA, 7-7 BMMA) en la pelea estelar de Bellator 292.

El campeón asestó una "patada de interrogación" brillantemente sincronizada y colocada que derribó a Henderson en la lona. Ese fue el comienzo de lo que en última instancia se convirtió en un estrangulamiento por detrás desnudo para que Nurmagomedov retuviera su título y pasara a las semifinales de la gran primitiva de peso ligero de Bellator. Henderson anunció su retirada tras la derrota.

“No tenía prisa por acabar con él porque sabía que si gastaba demasiada energía, podría escaparse – y entonces me iba a costar mucho”, dijo Nurmagomedov a través de un traductor. “Así que me tomé mi tiempo, y luego, cuando vi la oportunidad, la aproveché y llegué hasta el final”.

Nurmagomedov dijo que pronto observará el Ramadán, y que después reanudará su duro entrenamiento. Su próxima misión será en las semifinales contra el ganador de Mansour Barnaoui y Brent Primus, que luchan en Bellator 296 en mayo. Pero dijo que no importa quién sea.

“Honestamente no me importa“, dijo Nurmagomedov. “Puede ser Barnaoui o Brent. Realmente no me importa. Nos vemos en la segunda ronda con cualquiera (uno)”.