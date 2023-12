El 1 de enero de 2024, Deonna Purrazzo abandonará IMPACT Wrestling. Podría volver pero dejará que su contrato expire para ser agente libre. Entonces, estará abierta a recibir todas las ofertas que la industria quiera enviarle; es de suponer que no faltará empresa que no esté interesada en sus servicios.

Antes, a punto de irse, The Virtuosa destaca el vestidor de la suya. Después de haber trabajado en muchas a lo largo de su carrera -WWE, NJPW, AAA, AEW, GCW, NWA, ROH…- considera que el de la Impact Zone es el mejor de todos. Lo explica en una reciente entrevista con Fightful.

► El vestidor de IMPACT

«Por supuesto. Incluso solo pensar en la posibilidad de irme ha sido muy triste para mí, porque siento que tengo una familia, que el ambiente en el vestuario es el mejor en el que he estado. Lo que ves detrás de cámaras es genuino. Nos divertimos haciendo TikToks, me organizaron una pequeña celebración antes de la boda. Celebramos cumpleaños, baby showers. En Bound For Glory, organizamos toda una mesa de aperitivos solo por diversión, para demostrar que nos apreciamos y nos queremos mutuamente. Definitivamente, es algo que influye en la decisión de hacia dónde ir y qué hacer a continuación, porque no siempre tendrás eso. Creo que lo que IMPACT ha logrado cultivar es realmente especial.»

No hace mucho, Moose explicaba que no siente el deseo de dejar IMPACT atendiendo a un sentimiento similar, añadiendo que no se siente a gusto conociendo gente nueva, pero destacando lo bien que se encuentra en la compañía, donde también es uno de sus nombres principales.

«Esa también es mi mayor preocupación al ir a una nueva empresa, ir a algún lugar y hacer nuevos amigos. Soy realmente tímido cuando se trata de conocer gente y llevarme bien con las personas. Siempre he sido tímido, así que cada vez que se trata de dejar IMPACT, eso siempre es un factor importante en mi toma de decisiones, si voy a otro lugar… Definitivamente está presente en mi proceso de pensamiento».