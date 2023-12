Rey Mysterio: «Seth Rollins siempre presta ayuda»

En WWE pueden encontrarse todo tipo de personalidades -quizá esto era más marcado antaño- no todos están dispuestos a brindar su mano para ayudar a otros, pero Seth Rollins sí. El Campeón Mundial de Peso Completo siempre está dispuesto a ver las luchas de sus compañeros para darles consejos. Y en la actualidad es uno de los más veteranos de la empresa, así como también uno de los más exitosos. ¿Quién no querría conocer su punto de vista? Así lo señala Rey Mysterio en K100 with Konnan & Disco Inferno.

► «Seth Rollins siempre presta ayuda»

«En general, la evolución del deporte ha cambiado muchísimo. Existe algo de bromas entre los chicos que se llevan de esa manera. En términos generales, hay ciertos talentos que se sientan junto al monitor y observan las luchas mientras suceden. Hay una crítica respetuosa por parte de esos talentos específicos que las están viendo. Uno de los chicos que le gusta sentarse y analizar las luchas es Seth Rollins.

«Él se sienta, pero si vuelves de tu lucha y le preguntas a Seth, especialmente si estaba sentado junto al monitor, ‘¿Qué opinas de la lucha? ¿Qué crees que podría mejorar?’ Él te criticará de una manera positiva y eso te ayudará a aprender y crecer. Dominik es uno de esos chicos a los que Seth critica cuando regresa, porque siempre ve a Seth junto al monitor antes de salir y cuando regresa. Esa es una crítica constructiva».

Y precisamente Dominik Mysterio puede decir que quizá no estaría donde está sin Seth Rollins. El talento es evidente, Dirty Dom es extraordinario, pero tuvo con The Visionary su primera lucha en WWE y si además lo ha estado aconsejando en este tiempo ha estado recibiendo una ayuda invaluable de uno de los más grandes. Y algún día, si todo sigue yendo como hasta ahora, sin duda Dominik estará en esa posición de brindar su experiencia y conocimientos a otros jóvenes luchadores.