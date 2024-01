A Marlon Vera no le importa si O’Malley no reconoce su victoria sobre él

En UFC 299 , Sean O’Malley y Marlon Vera se enfrentarán en una revancha más de tres años después de su primer encuentro.

O’Malley buscará vengarse y defender su título de peso gallo en el proceso, igualando el marcador luego de la única derrota de su carrera hasta la fecha.

Dicho esto, «Suga» nunca reconoció que sufrió una derrota en UFC 252, afirmando que aún está invicto porque Vera tuvo suerte de que una lesión detuviera la pelea en el primer asalto.

Si bien el actual campeón de las 135 libras claramente sufrió una lesión que lo llevó a los momentos finales, fue su oponente el que lo puso en este estado comprometido.

La charla previa a esta revancha tan esperada seguramente girará en torno a su primer encuentro, pero Vera no planea desperdiciar energía en este tema.

Durante una entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports , Vera habló sobre la primera pelea y cómo O’Malley se niega a reconocer lo sucedido en UFC 252.

«No puedo ir y convencer a un niño sobre lo que será o lo que fue. Esa es simplemente su personalidad. O es así de tonto o está aparentando una personalidad sólo para el espectáculo. No me importa de todos modos.

«No tengo tiempo para hablar con un maldito cachorrito con pelo teñido. Voy a patearle el trasero, no me malinterpretes, pero no voy a participar. Buena suerte en el intento. para meterse en mi cabeza.»