90 Aniversario CMLL: Templario desenmascaró al Dragón Rojo Jr.

No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Tras un año de intensa rivalidad, finalmente, Templario y Dragón Rojo Jr. se enfrentaron en un duelo de apuestas, donde solo uno saldría con su máscara sobre el rostro.

El año pasado, Dragón Rojo entró al quite en el 89 Aniversario tras la lesión de Templario y acompañó a Soberano Jr. en el torneo suicida, donde, al final, el perdedor fue Stuka.

Sin embargo, después de eso, Templario y el Dragón comenzaron a competir por quién enfrentaría a Soberano en una lucha de apuestas, dando inicio a una rivalidad en la que ambos acordaron jugarse las tapas. Las cosas no quedaron solo en palabras y, finalmente, ambos luchadores se enfrentaron en el 90 Aniversario del CMLL.

► Una lucha de rudos por las máscaras

Ambos gladiadores llegaron al turno estelar en la Arena México, motivados por el apoyo de la afición y con el deseo de dejar su huella en la historia del CMLL, por lo que no estaban dispuestos a dejar nada al azar.

El inicio del combate fue completamente para el General de la Lucha Libre, quien atacó a Templario desde antes de que éste llegara al encordado. Y aunque intentó reaccionar, pronto volvió a ser dominado.

Sin embargo, las cosas no se iban a quedar así y el Guerrero León también buscó con todo nivelar la balanza, no sin sufrir demasiado, pues la fuerza y peso del Dragón fue fundamental.

Ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse, por lo que sacaron sus mejores armas, con fuertes castigos y golpes, intentando acabar con el combate.

Las cosas se calentaron al grado de que las dos máscaras terminaron rotas y los dos luchadores comenzaron a mostrar los estragos del encuentro, al verse bastante cansados.

Finalmente, Templario atrapó con una desnucadora y luego un Pack Piledriver y se llevó el combate y la máscara de Dragón Rojo Jr.

El Dragón Rojo Jr. dijo llamarse Anselmo Rivas Castro de 42 años y con 22 años como profesional.