3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 25 de noviembre 2023

AEW RAMPAGE 25 DE NOVIEMBRE 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche. En el cobate estelar, Wheeler Yuta derrotó a Katsuyori Shibata y logró recuperar el Campeonato de lucha pura ROH.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 25 DE NOVIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- The Kingdom sigue sin una rivalidad seria

AEW Rampage vino con su dosis de relleno, en esta ocasión protagonizada por The Kingdom, quienes evidentemente ganan su combate, pero que no tienen relevancia en alguna historia televisiva. Por situaciones como esta, el programa no es tomado muy en serio, a veces.

LO MEJOR

► 1- Katsuyori Shibata vs. Wheeler Yuta

Dos buenos exponentes de la Lucha pura se enfrentaron aquí y dieron nuevamente un gran combate, mismo que tuvo al público involucrado y apoyando al japonés. Ambos dieron una gran actuación, considerando que las reglas de este tipo de combates. Aunque el final fue un poco anticlimático, eso no mermó la calidad de esta lucha.