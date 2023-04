3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 5 de abril 2023

AEW DYNAMITE 5 DE ABRIL 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el cual tuvo varias sorpresas, incluyendo el debut de Jay White. En el estelar, FTR derrotaron a The Gunns y se convirtieron en los nuevos Campeones de Parejas AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 5 DE ABRIL 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- El Blackpool Combat Club, ¿Parodia de CM Punk?

Los promos de Bryan Danielson parecen estar parodiando a CM Punk y su discurso durante el All Out del año pasado, en especial al hablar mal de los EVPs y llamarlos amateurs. Aunque es algo interesante, deberían dejar por la paz ese tema.

LO MEJOR

► 5- El anuncio de All In

Al parecer se sepultará el nombre de All Out, que quedó manchado por CM Punk. Y dado que Tony Khan ya tiene los derechos de All In, se retoma ese nombre para el primer evento en Inglaterra que organiza AEW.

► 4- Jamie Hayter vs. Riho

Por fin otra defensa titular de Jamie Hayter, y qué mejor que ante la espectacular Riho. Se agradece que no aparecieran las Outcasts para intervenir.

► 3- Sammy Guevara vs. Komander

Muy buena lucha. Komander opacó totalmente a Guevara, quien solía ser de los mejores voladores de AEW, pero las habilidades del mexicano están en otro nivel.

► 2- El día de MJF

MJF cantando Pennies From Heaven acompañado de una big band, la entrega de las llaves de la ciudad, otro promo impecable y el público de casa coreándolo. Es increíble todo lo que ha crecido MJF. Merece verdaderamente el lugar que tiene.

► 1- Debut de Jay White

Aunque por meses se rumoró que Jay White firmaría con WWE, finalmente se decidió por AEW. El nivel estelar que alcanzó en New Japan le vendrá de maravilla a la empresa de Tony Khan.