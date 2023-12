3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 23 de diciembre 2023

AEW COLLISION 23 DE DICIEMBRE 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y seguimos avanzando en las historias televisivas. El estelar fue una lucha por el Continental Classic entre Andrade El Idolo y Eddie Kingston, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 23 DE DICIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Julia Hart y Skye Blue vs. Thunder Rosa y Abadon

Pese al regreso de Thunder Rosa al ring (lo comentaremos luego), algunas cosas no cambian, y es que aún la división femenil de AEW no termina de despegar, a pesar del talento que existe en su elenco. Las luchas no son tan destacadas como debería serlo, más allá del tiempo en televisión reducido que poseen. Sin embargo, el emparejamiento entre Julia Hart y Skye Blue promete.

► 1- Eliminación de Andrade

Andrade El Idolo empezó de gran manera el torneo Continental Classic, pero terminó siendo eliminado pese a haber logrado tres victorias al hilo. Sin duda, una pena para el mexicano que queda fuera de toda posibilidad de disputar la final de la liga azul por el criterio de desempate.

LO MEJOR

► 3- Christian Cage

Christian Cage está en su punto más alto desde que está en AEW. No solo por ser el actual Campeón TNT, sino por todo lo que ha conseguido y mostrado en esta nueva rivalidad con Adam Copeland, Christian ha demostrado un gran nivel en sus promo especialmente. El próximo sábado deberá respaldar sus palabras en el ring frente a su viejo amigo y rival.

► 2- Thunder Rosa regresó

Sin duda, una de las mejores noticias fue presenciar el regreso de Thunder Rosa al ring tras más de un año de no luchar. Aún se desconocen todos los detalles de la lesión que la dejó fuera de combate tanto tiempo, pero en esta ocasión trabajó bien y se terminó llevando la victoria frente al equipo rival.

► 1- Claudio Castagnoli vs. Bryan Danielson

Un buen encuentro entre dos viejos amigos y conocidos. Ambos lucharon con respeto y mostrando una gran capacidad en el ring. La lucha fue pareja e intensa y se extremaron hasta el límite, consiguiendo el primer y único empate del Continental Classic, que ha dejado grandes encuentros en términos generales.