3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 21 de octubre 2023

AEW COLLISION 21 DE OCTUBRE 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos camino a Full Gear 2023. El estelar fue una lucha por el Campeonato de Parejas AEW entre Ricky Starks y Big Bill contra Blackpool Combat Club, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW 21 DE OCTUBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 3- FTR volvió pero…

Después de que perdieran los títulos en parejas, FTR volvió a luchar en el ring, pero no hicieron mucho ya que fueron atacados por House of Black, quienes parece que quieren acabar con todo, pero dado que los liderados por Malakai Black también atacaron al Blackpool Combat Club, probablemente provocaron un desorden aquí, en torno de quién rivalizará primero con ellos.

► 2- Skye Blue vs. Hollywood Haley

Una lucha de relleno que solo sirvió para continuar mostrando el posible pase de Skye Blue al lado oscuro, pero que no agregó nada a la historia.

► 1- The Gunns vs. Outrunners

Otra lucha sin historia alguna. Lo único relevante fue lo que ocurrió posterior al combate, con el regreso de «The Devil».

LO MEJOR

► 3- Regreso de Jon Moxley

Tras superar su para por la conmoción cerebral, definitivamente es una buena noticia presenciar el regreso de Jon Moxley a la acción, y a pesar de que ayudó a sus compañeros a equiparar las cargas con House of Black, no se olvidó de sus asuntos pendientes con Orange Cassidy.

► 2- Campeonato de Parejas AEW: Ricky Starks y Big Bill vs. Blackpool Combat Club

Un buen combate aquí. No fue a la altura del que llevaron Danielson y Andrade, pero cumplió su propósito. Aunque la interferencia de House of Black afectó un poco, pero no minimiza en lo absoluto el trabajo que todos hicieron en el ring.

► 1- Bryan Danielson vs. Andrade El Idolo

Un buen combate que fue muy bueno y no admite su lugar en este sitial. Mucha técnica y buenas maniobras entre dos luchadores bastante talentosos, quienes tuvieron tiempo de sobra para lucirse.