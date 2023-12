«205 Live tenía más audiencia que NXT»: Enzo Amore

Parece lejano aquel 2012 cuando Enzo Amore—ahora conocido como Real1 (nZo)—fue fichado por WWE y empezó su historia en los encordados en NXT. Llegaría 2016 y debutaría en el elenco principal, en el episodio del 4 de abril de Raw ante The Dudley Boyz.

No encontraría hueco en la división por parejas y la compañía lo enviaría a la división de los Peso Crucero: 205 Live, que contó con semanal hasta 2022.

nZo estuvo de 2017 a 2018 en 205 Live, donde, fue Campeón Mundial de Peso Crucero en dos ocasiones.

Recientemente, él afirmó que durante su paso por la marca morada, superaron en vistas a NXT.

► 205 Live > NXT según Real1 (nZo)

Esta afirmación la dejó caer nZo cuando fue invitado al pódcast de Kevin Nash, Kliq This.

»En el momento en que estuve en 205 Live, y no me atribuyo todo el mérito, quiero decir, teníamos un elenco increíble de personas, así que no todo fue por mí. Pero 205 Live estaba venciendo a NXT en vistas en la WWE Network. Bueno, yo era el rudo perfecto para lo que hicieron. Entré y ellos hicieron sus cosas. Y vendí, corrí con el pelo ardiendo y di patadas en las partes blandas para vencer a los otros».

También reveló que no hacía saltos o volteretas porque podía hacer algo que nadie más podía, y eso era tener cinco minutos de tiempo con el micrófono cada vez que se dirigía al cuadrilátero.

»Cuando estás en WWE o cualquier otra empresa importante, con ocho combates en el cartel, encajas donde puedas. Y la gente siempre decía: ‘Oh, Enzo. Enzo no lucha, Enzo no puede luchar, Enzo no hace saltos… Es como, ‘Viejo, encaja donde puedas’.

»Tengo cinco minutos para hablar basura en mi camino al encordado. Nadie más tiene eso en esta empresa, desgraciado. ¿Te das cuenta de lo afortunado que soy? ¿Crees que voy a hacer unas patadas voladoras y una huracarrana en esos cinco minutos? Prefiero hablar. Porque eso es lo que quieren estas personas. No quieren verme hacer unas jodidas patadas voladoras, viejo».

Puedes escuchar su entrevista en el vídeo de abajo: