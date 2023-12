Este próximo sábado 30 de noviembre, AEW realizará Worlds End, su último PPV de 2023, un año en el que sus eventos previo pago han tenido un considerable éxito tanto financiero como crítico. Puede adelantarse que las buenas noticias en este sentido continuarán en 2024, al menos con el primer show, Revolution, que verá el retiro de Sting. No obstante, Eric Bischoff cree que la empresa sufrirá una caída en las compras, según expone ne 83 Weeks. Por otro lado, también señala que si añaden más veladas a su calendario, podrían seguir obteniendo buenos beneficios.

► PPVs de AEW en 2024

«Sospecho que en alguna versión, no creo que puedan retener el 100% de la audiencia de pago por evento en la que han confiado durante años, simplemente por una cuestión de matemáticas. Se vuelve costoso. Probablemente haya puntos de precio o límites a los que la gente esté dispuesta a llegar. Si estuviera dando consejos o expresando mi opinión, esperaría una disminución del 15 al 20 por ciento a lo largo del año, quizás un poco más debido al precio, a la asequibilidad. ¿Quién compra 12 de esos al año? No lo sé. Tal vez sean lo suficientemente leales.»

«Si tuviera que presentar algo para un Consejo de Administración, pronosticaría una disminución en las compras de pago por evento, pero al agregar más, su beneficio neto será mucho mayor… todo se reduce a las matemáticas. Podemos tener nuestras opiniones, pero al final, todo se reduce a las matemáticas.»

El cartel de Worlds End luce así de momento:

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Ricky Starks y Big Bill (c) vs. Chris Jericho y ?

CAMPEONATO FTW

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley, Jay White o Swerve Strickland vs. ganador de la Blue League

