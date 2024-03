Zilla Fatu se toma foto con Jey Uso: ¿Firmará con WWE?

En las últimas semanas, y sobre todo, luego de su reconciliación con Booker T, empezó a rumorarse, aunque solo en redes sociales, la posibilidad de que Zilla Fatu, hijo de Umaga y miembro de The Bloodline, llegara a WWE, y nada más y nada menos, que debutara en WrestleMania, en medio de la rivalidad de sus familiares, The Rock, Roman Reigns, Jimmy Uso y Solo Sikoa, ante Cody Rhodes y el Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Seth Rollins, que tendrá dos combatazos en WrestleMania 40.

Y ahora, un hecho en particular ha hecho pensar que esto podría ser posible, y ha añadido más leña al fuego. Y es que Zilla Fatu, quien hace poco se reconcilió con Booker T para volver a su academia y empresa de lucha libre, Reality of Wrestling, se tomó recientemente una fotografía con Jey Uso.

► Zilla Fatu se fotografió con Jey Uso

Jey fue visto recientemente entrenando y dando consejos a los jóvenes en Reaily of Wrestling, empresa de Booker T. Por ahora, la presencia del hijo de Umaga en WrestleMania 40 no deja de ser más que un rumor, casi que sin fundamento, pero sería interesante verlo, sobre todo, si The Bloodline gana la lucha por equipos y el mano a mano de Reigns y Rhodes puede tener las reglas que El Linaje quiera inventarse, antes o durante el encuentro. Esta es la foto, que ya tiene más de 5 mil «Me gusta» en Twitter: