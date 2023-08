Así fue cómo Zelina Vega cambió los planes de WWE

«Unirme a la LWO ha transformado mi vida, mi carrera en la lucha libre y mi vida en general. Es una experiencia completamente nueva para mí, ya que nunca pensé que sería una buena tipa en absoluto. Ahora puedo mostrar una faceta completamente distinta de mí misma y tener la oportunidad de entrenar bajo la tutela de Rey Mysterio es algo que nunca imaginé que podría hacer». Esto decía Zelina Vega hace un mes. La verdad es que está teniendo un 2023 que nadie hubiera esperado en WWE.

► El año de Zelina Vega

De hecho, La Muñeca incluso cambió los planes de la compañía, como señalan nuestros compañeros de Fightful.

«Zelina ha sido protagonista en dos combates significativos recientemente, participando tanto en Money in the Bank como en una lucha por el título mundial en Puerto Rico; sin embargo, esto posiblemente no estaba originalmente planeado.

«El plan inicial para la lucha por el título mundial de Zelina en Puerto Rico era que Rhea Ripley la derrotara rápidamente, a pesar de la ubicación geográfica y la conexión de Zelina con Puerto Rico. Sin embargo, se realizó un cambio, y Zelina acabó teniendo un combate muy bien recibido y obtuvo una reacción especial por parte del público en Puerto Rico. También se escuchó que Rhea Ripley estuvo contenta de adaptarse al cambio en la historia.

«Gran parte del impulso que siguió fue resultado del desempeño de Zelina y la recepción que recibió del público. Fuentes cercanas a WWE indicaron que el cambio terminó siendo muy acertado para todas las partes involucradas, ya que benefició a WWE, a Zelina y le brindó a Ripley una defensa de título memorable.

«En el pasado, Zelina había luchado por tener más tiempo en el ring«.