Ya hay 10 luchas para el PPV AEW Dynasty

En la más reciente edición de AEW Dynamite, se logró concretar dos luchas más de forma oficial para el próximo gran PPV de AEW, denominado Dynasty, que se realizará este domingo 21 de abril de 2024. La primera nueva lucha fue Hook vs. Chris Jericho en una lucha de FTW Rules por el Campeonato FTW.

Este combate nació luego de que Hook dijera que no necesitaba la guía de Jericho para ser una estrella, y que este insultara a Taz, papá de Hook. El segundo combate fue una lucha por el Campeonato Mundial de Tríos tanto de AEW como de ROH.

► Así va el cartel del PPV AEW Dynasty 2024

1- PRE-SHOW; WINNER TAKES ALL-MATCH; CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW Y CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Bullet Club Gold /Jay White, Austin Gunn y Colten Gunn) (c) (Campeones Mundiales de Tríos ROH) vs. The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster) y Billy Gynn (c) (Campeones Mundiales de Tríos AEW) — El equipo ganador se llevará los dos campeonatos.

2- CAMPEONATO FTW; FTW RULES MATCH: Hook (c) vs. Chris Jericho.

3- Will Ospreay vs. Bryan Danielson.

4- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW; LUCHA DE ESCALERAS: The Young Bucks (Nicholas Jackson y Matthew Jackson) vs. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler).

5- CAMPEONATO FEMENIL TBS; HOUSE RULES MATCH: Julia Hart (c) vs. Willow Nightingale.

6- Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe vs. The House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews).

7- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: «Timeless» Toni Storm (c) (con Mariah May y Luther) vs. Thunder Rosa.

8- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. PAC.



9- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Roderick Strong (c) vs. Kyle O’Reilly.

10- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) vs. Swerve Strickland (con Prince Nana).