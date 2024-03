WWE y MLW llegaron a un acuerdo de $20 millones

En diciembre se confirmó que WWE y MLW llegaron a un acuerdo en el caso antimonopolio que comenzó en enero de 2022 cuando MLW presentó una demanda contra WWE, acusándolos de interferir en acuerdos de televisión y transmisión y de caza furtiva de talentos. Hoy tenemos novedades gracias a la reciente conferencia financiera de TKO. De acuerdo a la presentación WWE 10K, ambas compañías cerraron el trato en 20 millones de dólares.

► El acuerdo WWE-MLW

El 11 de enero de 2022, MLW Media LLC («MLW») presentó una demanda contra WWE, bajo el título de MLW Media LLC v. World Wrestling Entertainment, Inc., No. 5:22-cv-00179-EJD (N.D. Cal.), alegando que WWE interfirió en la relación contractual de MLW con ciertas plataformas de medios y participó en otras prácticas comerciales anticompetitivas e injustas en violación de la Ley Sherman Antitrust y la ley de California. El 22 de diciembre de 2023, las partes notificaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo de conciliación por un monto de $20.0 millones y acordaron que el caso debería ser desestimado voluntariamente con prejuicio. En vista del acuerdo, el caso fue desestimado con prejuicio el 26 de diciembre de 2023.

A finales de 2023 también informamos sobre cómo MLW pretendería usar el dinero del acuerdo:

«Al parecer, obtuvieron una considerable suma de dinero del juicio porque están ampliando considerablemente su agenda de eventos, y mencionaron que planean incursionar en la expansión de su base de luchadores.

«Anunciaron a Sami Callihan, aunque no es que vaya a cambiar el juego o algo así, pero es un tipo que tiene renombre. La mayoría de los principales luchadores del mundo están bajo contratos con grandes empresas. Y obviamente tienen más dinero para trabajar que antes, así que sacaron algo de ventaja de eso.

«No sé si alguna vez sabremos la cifra. Como mencioné, si es una cifra considerable, tendríamos que saberlo, ya que TKO es una empresa pública y estarían obligados a divulgar la cifra si es significativa de alguna manera».

