Wheeler Yuta y Katsuyori Shibata se verán las caras en el nuevo AEW Rampage en lo que será una revancha de su lucha en ROH Supercard of Honor, donde el luchador japonés destronó al estadounidense como Campeón Pure ROH. A falta de horas para que colisionen nuevamente, el ingrante del Blackpool Combat Club avisa al monarca.

► Wheeler Yuta avisa a Katsuyori Shibata

«Katsuyori Shibata, el 31 de marzo de este año, me arrebataste mi Campeonato Pure. Lo ganaste justa y claramente, en medio del ring«, recordó. «No puedo culparte por eso. Lo único que puedo hacer es sentirme decepcionado conmigo mismo porque en realidad no estaba preocupado por retener mi Campeonato Pure ese día. Por alguna razón, todo en lo que podía pensar era en ganarme tu respeto. El respeto de ‘El Luchador’, un tipo que básicamente era el modelo de lo que pensaba que debía ser. Como miembro del Blackpool Combat Club, pensé que debía ser ‘El Luchador’. Pensé que tenía que estar a la altura de tipos como tú, pero he estado en esto por más de un año ahora, hombre, y a nadie le caigo bien, y no me importa.

«Soy un idiota. Soy un cretino. Soy un pequeño mi*rda, y ahora lo llevo con orgullo. Estoy cómodo con quien soy. No me importa tu respeto. No necesito tu respeto«, continuó Yuta. «Sin respeto. Sin honor. Solo mi campeonato.»

TOMORROW on TNT

Pittsburgh

Saturday #AEWRampage

7pm ET/6pm CT BEFORE Collision ROH Pure Title Match@K_Shibata2022 vs @WheelerYuta After both earned Pure Rules wins yesterday on ROH, Shibata will fight former champ Yuta on a special SATURDAY Rampage before Collision TOMORROW! pic.twitter.com/T7hJqhYdnu — Tony Khan (@TonyKhan) November 24, 2023

Yuta también recuerda su victoria ante Shibata en una lucha por equipos en All Out 2023:

«Shibata, en All Out, me noqueaste limpio en el centro del ring, ¿y sabes qué? Aún así gané porque el Blackpool Combat Club me golpea hasta el suelo. Me dan una paliza todos los días y ¿sabes qué? Me levanto y sigo luchando. Sigo yendo por lo próximo. Sigo rascando y sigo arañando, y Shibata, no creo que estés listo para esa mi*rda. No creo que estés listo para este Wheeler Yuta. No creo que estés listo para alguien que no tiene miedo de ser el hombre que va a ser«, dijo Yuta. «Shibata, esto puede ser una Lucha bajo Reglas Pure. Esto se va a poner feo. Esto se va a volver realmente sucio. Esto se va a volver desagradable. Esto se va a volver violento. Solo espero que estés listo para eso, hijo de p*ta.»

7pm ET/6pm CT BEFORE Collision Ahead of challenging for the #ROH Pure Championship TOMORROW on #AEWRampage, @WheelerYuta has a message for the Champion Katsuyori Shibata! pic.twitter.com/dGDeNRBlt7 — All Elite Wrestling (@AEW) November 25, 2023