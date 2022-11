Weili Zhang no teme a Carla Esparza

Ella puede ser la retadora el sábado, pero la ex campeona de peso paja femenino, Weili Zhang, está llena de confianza.

Weili se enfrenta a Carla Esparza por el título de Esparza en el evento coestelar de UFC 281 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Weili ganó el cinturón de las 115 libras en agosto de 2019 con un nocaut en 42 segundos sobre Jessica Andrade. Lo defendió con una llamada dividida sobre Joanna Jedrzejczyk justo antes de que el mundo se cerrara por la pandemia.

Pero en abril de 2021, Rose Namajunas la noqueó y entregó el título, y unos seis meses después, perdió ante Namajunas por decisión dividida en una revancha. Sin embargo, en junio, noqueó a Jedrzejczyk, y eso la puso en posición de luchar por el título una vez más unas semanas después de que Esparza venciera a Namajunas para recuperar el cinturón. Cuando peleen el sábado, Weili será el segundo mayor favorito en la cartelera con alrededor de 4-1.

«No importa si soy la favorita o la perdedora, me preparé para esta pelea al 100 por ciento. No despreciaré a Carla solo porque yo soy la favorita y ella es la perdedora. Haré lo mejor que pueda el sábado por la noche”.

Weili, la primera campeona de UFC de China, dijo que cree que Esparza es un oponente del que preocuparse, pero no hasta el punto de asustarse. Y cree que ha visto maneras de vencerla.

“Creo que Carla es una de las mejores en nuestra división. Ella fue la campeona inaugural de nuestra división y recuperó el título después de ocho años. Es un gran logro y respeto mucho su logro«.

“Creo que sus oponentes anteriores, el error que cometieron es que fueron atrapadas por Carla y entraron en su ritmo de lucha. Lo que voy a hacer el sábado por la noche es no dejarme atrapar por ella. Prepararé algunas trampas para ella«.

Y aunque Weili no dijo cuáles serían esas trampas, cree que tiene ventaja sobre Esparza en todas las áreas.

“Creo que soy una peleadora más completa que ella. No importa si peleamos golpeando, luchando, peleando, no tengo ningún problema en pelear contra ella. Me preparé mucho para esta pelea. Prepárate: Algún momento espectacular sucederá en esta pelea«.

“Creo que mi pelea va a ser una pelea muy emocionante. No le temo a su lucha o lucha. No le temo nada a Carla Esparza”.