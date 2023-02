WAVE: "PHASE 2 Reboot 3rd ~ NAMI 1"10 defensas de galaxy Punch!

Pro Wrestling WAVE llegó al Shin-Kiba 1st RING con su evento “PHASE 2 Reboot 3rd ~ NAMI 1”.

► PHASE 2 Reboot 3rd ~ NAMI 1

Kyusei Sakura Hirota y Haruka Umesaki se enfrentaron en un mano a mano, luego de que en la función anterior, quedaron disgustadas tras fracasar en su intento de apoderarse del Campeonato de Parejas WAVE. Ambas se atacaron con fiereza, al grado que terminaron noqueadas sobre el ring y el duelo concluyó en empate.

galaxy Punch! (Hikari Shimizu y SAKI) mantienen su dominio en la división de parejas, ya que doblegaron a Kakeru Sekiguchi y Riko Kawahata, logrando una décima defensa memorable del Campeonato de Parejas WAVE.

En el turno principal, Yuki Miyazaki hizo alianza con su alumna Kohaku para imponerse a Speed Of Sounds (Banana Senga y Tsutomu Oosugi), invitados especiales para esta lucha. Tras el combate, todas las luchadoras se reunieron sobre el ring llevando dos pequeños pasteles para celebrar el cumpleaños 44 de Miyazaki y el cumpleaños 22 de Haruka Umesaki.

Los resultados completos son:

WAVE “PHASE2 REBOOT 3RD~NAMI☆1~FEB~2023”, 01.02.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 145 Espectadores

1. Scramble wave: Kurumi Hiragi y Rina Amikura vencieron a Miyuki Takase y Yuko Sakurai (15:30) con un Double A~min Buster de Amikura sobre Sakurai.

2. Kanojo Hougen wave: Risa Sera vs. Itsuki Aoki – finalizó en doble conteo fuera (14:10).

3. PINK Rivals wave: Kyusei Sakura Hirota vs. Haruka Umesaki finalizó en doble KO (11:3).

4. Dual Shock WAVE ~ WAVE Tag Team Title: SAKI y Hikari Shimizu (c) derrotaron a Kakeru Sekiguchi y Riko Kawahata (13:32) con la Himawari de Shimizu sobre Sekiguchi (10th defense) defendiendo el título

5. YUKI MIYAZAKI HAPPY BIRTHDAY WAVE~4.4~: Yuki Miyazaki y Kohaku vencieron a Banana Senga y Tsutomu Oosugi (17:49) con la Huracanrana de Kohaku sobre Senga.