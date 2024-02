Volkanovski no pone excusas por derrota por nocaut en UFC 298

Alexander Volkanovski tiene una explicación clara de cómo perdió su título de peso pluma: simplemente lo derrotaron.

El evento principal de UFC 298 vio un cambio de guardia cuando Ilia Topuria dejó tirado a Volkanovski después de darle un golpe de nocaut contra la valla, un resultado que convirtió a Topuria en el nuevo campeón de UFC en las 145 libras. Volkanovski intentaba defender su título por sexta vez consecutiva, pero sufrió su primera derrota compitiendo en peso pluma.

Volkanovski ha mantenido una agenda ocupada en los últimos años, incluyendo un par de derrotas en peleas por el título de alto perfil ante el campeón de peso ligero Islam Makhachev, quien noqueó a Volkanovski con una patada en la cabeza en octubre pasado. En la conferencia de prensa posterior al evento de la noche, Volkanovski se negó a culpar de su derrota a la frecuencia de sus peleas.

“No se le puede quitar nada a Topuria. Si te pone la mano encima de esa manera, vas a caer. No me importa, eso es sólo eso«.

“Esa fue una derecha limpia y creo que no importa quién seas, si dejas que uno de esos aterrice en tu barbilla mientras estás atrapado allí, probablemente caerás. No dejes que te atrape, eso es lo que fue. Él me atrapó, así que no le quitaré nada. No voy a sentarme ahí y decir que fue esto o aquello. Me sentí genial. El campamento fue genial. Me sentí bien allí”.

Después de su segunda derrota ante Makhachev, Volkanovski estaba visiblemente emocionado y habló sobre sus luchas con la salud mental hablando con los medios después de su pelea. Específicamente, habló sobre lo difícil que es mantener un estilo de vida equilibrado entre reservas de peleas.

Volkanovski estaba de buen humor en los días previos al evento del sábado, interpretando su personaje del “Viejo Volk”, que se había convertido en un éxito en las redes sociales. Posteriormente, se negó a castigarse por la derrota.