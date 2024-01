¡Feliz 2024! En esta primer resumen del año, «Mirada Semanal CMLL» se presenta con nuevos bríos y con todo el entusiasmo para hacer un análisis de lo más relevante del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Tras una breve, pero exitosa campaña, Andrade el Ídolo se despidió del CMLL con la firme promesa de regresar y concluir las nuevas rivalidades que consiguió. Una personalidad se fue, pero otra regresó ya que se dio la reaparición de Tessa Blanchar, que viene a formar alianzas y enfrentar a sus adversarias.

También se dio la primera magna función de 2024, Sin Salida, que fue protagonizada por los Pequeños Estrellas del CMLL y donde Mercurio rapó a Shockercito.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 29/diciembre/2023

Stephanie Vaquer logró retener su Campeonato Mundial Femenil del CMLL en una aguerrida batalla ante La Jarochita. Esta fue su tercera defensa titular.

Con La Mística sobre Averno, el triunfo técnico ha quedado sellado en el duelo de tercias semifinal.

Volador Jr. derrotó con una potente guillotina depredadora a Andrade El Ídolo “La Sombra”, que reconoce su derrota y estrecha la mano de su gran rival. Los Depredadores se unen al festejo. Esta fue la última lucha que tuvo Andrade con el CMLL, aunque prometió regresar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Apocalipsis, Cholo, Disturbio vencieron a Diamond, Oro Jr., Robin (11:20)

2) Cancerbero, Kráneo, Vegas derrotaron a Capitán Suicida, Fuego, Volcano (11:28). Kraneo left the match hurt in the second fall

3) Esfinge, Fugaz, Star Black vencieron a Crixus, Difunto, Zandokan Jr. (15:20)

4) Campeonato Mundial Femenil CMLL: Stephanie Vaquer © derrotó a La Jarochita (14:31). 3rd defense

5) Máscara Dorada, Místico, Titán vencieron a Averno, Euforia, Mephisto (14:59)

6) Mano a Mano Estelar: Volador Jr. derrotó a Andrade el Idolo (14:05).

• Sábado de Arena Coliseo – 30/diciembre/2023

Con una potente lanza de Titán sobre Stuka Jr. y una rodada de espaldas de Volador Jr. a Mephisto, los rudos caen en el encuentro semifinal.

El último combate del 2023 fue gratamente excepcional con un triunfo de Máscara Dorada sobre Bárbaro Cavernario. Al final, ambos gladiadores son ovacionados por el público que abarrotó El Embudo de Perú 77.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Micro Gemelo Diablo I y Micro Gemelo Diablo II vencieron a Átomo y Chamuel

2) Amapola, Metálica, Tiffany derrotaron a Andrómeda, La Vaquerita, Magia Azul

3) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a El Coyote, Okumura, Pólvora

4) Dark Panther, Star Jr., Valiente derrotaron a Akuma, Dark Magic, Sagrado

5) Atlantis Jr., Titán, Volador Jr. venció a Mephisto, Stuka Jr., Templario

Mephisto replaced Soberano

6) Máscara Dorada derrotó a Bárbaro Cavernario

.• Lunes de Arena México – 01/enero/2024 – Sin Salida

En el primer match relámpago de 2024, Máscara Dorada se impuso al beligerante Ángel de Oro, en ocho minutos y medio.

Místico derrotó con La Mística a Bárbaro Cavernario y Los Bárbaros terminaron atacando de forma increíble a Kemalito. Los técnicos salieron en su defensa.

En una reñida batalla en jaula, Shockercito cayó en Sin Salida al quedar frente a Mercurio en el desenlace de la lucha en jaula, el 500% Guapo fue derrotado por El Rey del Chuntaro Style y se quedó sin cabellera. Fueron 16 Pequeños Estrellas los que intervinieron en este tremendo duelo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Futuro y Valiente Jr. vencieron a Arlequín y Draego (9:21)

2) Andrómeda, Reyna Isis, Tessa Blanchard derrotaron a Marcela, Stephanie Vaquer, Zeuxis (14:38)

3) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Ángel de Oro (8:33)

4) Atlantis Jr., Flip Gordon, Místico derrotaron a Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Terrible (17:48).

5) Sin Salida: Shockercito pierde la cabellera ante Mercurio. Otros participantes: Último Dragóncito, Pierrothito, Fantasy, Minos, Aéreo, Pequeño Polvora, Pequeño Magía, Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Acero, Angelito, Full Metal, Kaligua, Galaxy (29:03). Orden de escape: Pequeño Violencia, Fantasy, Aereo, Ultimo Dragoncito, Pierrothito, Acero, Pequeño Magia, Kaligula, Minos, Full Metal, Pequeño Polvora, Pequeño Olimpico, Angelito, and Galaxy, quedando Mercurio y Shockercito. Mercurio cleanly submmited Shockercito to take his hair.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 24/diciembre/2023 – Función Navideña

Los Stukas se proclamaron ganadores de un reñido cuadrangular de parejas donde superaron a las duplas de Esfinge y Star Black, a Blue Panther Jr. y Dark Panther y a Akuma e Hijo del Villano III.

En la estelar, Atlantis dirigió a Stigma y Titán para imponerse a Gran Guerrero, Niebla Roja, Templario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Centella Roja e Hijo de Centella Roja vencieron a Dreyko y Fénix SO

2) Hera y Olympia derrotaron a Astoreth y Lady Metal

3) Arkalis y Rey Samuray vencieron a El Malayo y Rey Apocalipsis

4) Hijo de Stuka Jr. y Stuka Jr. derrotaron a Esfinge y Star Black, a Blue Panther Jr. y Dark Panther y a Akuma e Hijo del Villano III

5) Atlantis, Stigma, Titán vencieron a Gran Guerrero, Niebla Roja, Templario

• Martes de Arena México – 02/enero/2024

La Arena México y el talento del CMLL presente en la función rindieron un minuto de aplausos en memoria del réferi Alfonso Ramírez Díaz, mejor conocido como Pompin, que falleció ese día.

Aunque los técnicos lograron emparejar la contienda, Los Bárbaros conectaron una combinación letal sobre Atlantis y no conformes con su victoria, siguen atacando al Ídolo de los Niños.

Volador Jr. evitó La Mística y a cambio le propinó una derrota al Rey de Plata y Oro con un Canadian Destroyer, por lo que no dudó en retarlo por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio NWA. Místico aceptó.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Aéreo, Shockercito, Último Dragóncito vencieron a Full Metal, Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia

2) Match Relámpago: Guerrero Maya Jr. derrotó a El Coyote (9:39)

3) Amapola, Metálica, Tessa Blanchard vencieron a La Vaquerita, Marcela, Skadi

4) Esfinge, Fugaz, Star Black derrotaron a Cancerbero, Difunto, Virus

5) Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Terrible vencieron a Atlantis, Star Jr., Valiente

6) Relevos Increíbles: Averno, Titán, Volador Jr. derrotaron a Hechicero, Máscara Dorada, Místico

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 02/enero/2024

Andrómeda y Náutica enfrentaron a Dark Silueta y Valkiria en una recia batalla. Andrómeda usó la cuerda del medio para inmovilizar a Silueta y llevarse la victoria.

Maléfico y Satánico armaron una poderosa ofensiva que logró someter a Blue Panther y Okumura.

En la batalla principal, los consentidos de la afición, Dulce Gardenia y La Fashion se proclamaron nuevos Campeones de Parejas de Occidente, dominando a Furia Roja y Guerrero de la Muerte.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Adira y La Pantera vencieron a Diablita Roja y Estrelita Mágica

2) Torneo por el Campeonato Femenil de Parejas de Occidente: Emperatriz y Miss Guerrera derrotaron a Dulce Kitty y Nexy

3) Espíritu Negro, Halcón Negro Jr., Rey Cometa vencieron a Infierno, Mr. Trueno, Rey Trueno

4) Andrómeda y Náutica derrotaron a Dark Silueta y Valkiria

5) Maléfico y Satánico vencieron a Blue Panther y Okumura

6) Campeonato de Parejas de Occidente: Dulce Gardenia y La Fashion derrotaron a Furia Roja y Guerrero de la Muerte © conquistando el título.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México VIP – 05/enero/2024

– Sábado de Arena Coliseo – 06/enero /2024 – Función especial de Día de Reyes

– Domingo Familiar de Arena México – 07/enero /2024

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/enero/2024



– Martes de Arena México – 09/enero/2024

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/enero/202