Las ventas de All In, varias veces el coste de ROH

«Vamos a generar una gran cantidad de dinero con AEW All In. Francamente, incluso antes del pago por evento, ya es un evento sumamente rentable basado en las ventas de entradas, que son enormes, en el orden de los $10 millones en entradas vendidas. […] Los adelantos de ventas para el pago por evento han sido sumamente sólidos, los mayores en años, uno de los dos más grandes de todos los tiempos y posiblemente el mayor en la historia de los pagos por evento cuando todo esté dicho y hecho. El evento en vivo es tan grande que ya está garantizado que será rentable«. Estas son palabras de Tony Khan de antes de All In 2023.

► El éxito financiero de All In

Ahora vamos con las de después, pronunciadas durante un reciente episodio en vivo de AEW Unrestricted at Starrcast. El presidente de AEW realiza una comparación entre las ventas del evento pay-per-view y el coste que pagó para comprar ROH, a través de la cual no solo señala el éxito financiero del mismo sino también que de alguna manera también se ha rentabilizado lo gastado en esta segunda compañía con la que se hizo en 2022.

«Forma parte de nuestra videoteca. Cuando compré Ring of Honor, la propia Ring of Honor produjo el programa, y tuve la oportunidad de adquirir la grabación en la venta, lo cual resultó ser una parte muy lucrativa de la transacción. De hecho, la taquilla del estadio de Wembley en el evento All In fue varias veces el precio de toda la compañía. Fue, sin duda, una ganga, por decir lo menos.»

No son las mismas porque una es una empresa nueva pero si existen dudas sobre el futuro de AEW también acerca de ROH, que sigue buscando su sitio en la lucha libre actual más allá del recuerdo de su antigua grandeza. Una forma de impulsarla es tener a MJF y Adam Cole como los Campeones Mundiales de Parejas. Ganaron el título en el mencionado All In y mañana en All Out 2023 lo van a exponer.