Usman: «Thompson es el único que tiene sentido»

Después de perder la pelea con Khamzat Chimaev, Kamaru Usman ve a Stephen Thompson como un próximo oponente lógico.

Usman (20-3 MMA, 15-2 UFC) fue de ida y vuelta con Chimaev a través de entrevistas con los medios, pero nunca se materializó una pelea. Chimaev fue reservado contra Paulo Costa para una pelea de peso mediano en UFC 294 en Abu Dhabi.

Usman busca recuperarse de su segunda derrota consecutiva por el título ante Leon Edwards. “The Nigerian Nightmare” limpió la mayor parte de la división durante su reinado en el campeonato, pero un nombre notable con el que nunca se cruzó es un ex retador al título en dos ocasiones, Thompson (17-6-1 MMA, 12-6-1 UFC) .

“He hecho todo lo que hay que hacer. El único tipo, para ser honesto, que incluso tendría sentido en este momento es ‘Wonderboy’, porque necesita un oponente. ‘Wonderboy’ ha existido por mucho tiempo, y es solo ese nombre en el que siempre es una gran pelea. Su estilo es muy, muy difícil de combatir. Es solo uno de esos nombres, está en mi época, en la que realmente nunca pude pelear”.

Thompson estaba programado para enfrentar a Michel Pereira el sábado pasado en UFC 291 , pero la pelea se canceló después de que Pereira perdió el peso y “Wonderboy” optó por no tomar la pelea. Como resultado, Thompson aún no ha recibido ninguna compensación. Usman cree que Thompson hizo lo correcto y no debería recibir críticas por su decisión de no competir.

“Sé que todos lo están crucificando por no tomar esa pelea. ¿Pero por qué? no entiendo eso ¿Por qué? La gente dice, ‘Oh, él es ab * tch. Él está asustado. No quería tomar la pelea.’ ¿Por qué? Firmamos un contrato y este hombre (Pereira) dijo que iba a hacer este peso”. .’

“Si él no lo va a intentar, ¿por qué es culpa mía? No, absolutamente no es mi culpa. La gente necesita parar eso. ‘Wonderboy’, hizo su trabajo. Entró allí, hizo peso, se entrenó para la pelea. ¿Qué más se le puede pedir?