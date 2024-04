La facción United Empire no cierra la puerta de AEW

Kyle Fletcher es el actual Campeón Mundial Televisivo de ROH. Está aprovechando de manera notable la oportunidad individual que está teniendo desde que Mark Davis se lesionara de gravedad en octubre de 2023 y ambos tuvieran que pausar temporalmente su carrera como Aussie Open.

► United Empire no descarta AEW

No obstante, no existe ninguna duda de que los dos volverán a asociarse cuando se recupere. Fletcher lo adelanta en la conferencia de prensa de ROH Supercard of Honor. Hasta ahora, fueron Campeones de Parejas en Ring of Honor, NJPW, RevPro, PROGRESS o wXw.

«Tan pronto como Mark Davis esté listo, Aussie Open volverá a comenzar».

De la misma manera, los dos son integrantes de la facción United Empire, como Will Ospreay, con quien ahora comparten el vestidor de AEW. También lo son Great-O-Khan, Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira o Callum Newman. Y Fletcher no descarta reunirla en la casa Élite.

«Cuando se trata de United Empire, siempre lo vemos como una familia. Will Ospreay ha reunido a todos estos individuos increíblemente afines. A través de las giras, hemos forjado un vínculo muy especial. Todavía mantenemos un grupo de chat y nos divertimos allí todo el tiempo. Es genial. No revelaré el contenido, es asunto de hermanos. No importa en qué promoción aparezcamos, podría ocurrir en cualquier momento. Seguimos siendo United Empire en esencia, una familia para toda la vida.»

Así que estamos hablando de dos luchadores (Ospreay y Fletcher) que son de lo mejor en la división individual, de un equipo (Fletcher y Davis) que lo es en la de parejas, de un trío (Ospreay, Fletcher y Davis) que lo es en la correspondiente y de una facción que con éxitos por todo el mundo.