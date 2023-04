Una buena noticia para Chris Weidman

Ray Longo espera que Chris Weidman vuelva a pelear. Weidman sufrió una espantosa lesión en abril de 2021 en la que se fracturó la pierna derecha en una derrota por nocaut técnico ante Uriah Hall. El ex campeón de peso medio de UFC recibió una varilla de titanio a través de la mitad de su hueso de la espinilla cuando se sometió a cirugía y está ansioso por regresar a pesar del agotador proceso.

Longo apoya la decisión de su antiguo alumno, y ha recibido buenas palabras de los que rodean a Weidman (15-6 MMA, 11-6 UFC) sobre su progreso en los entrenamientos.

«Definitivamente está peleando de nuevo», dijo Longo a MMA Junkie Radio. «Voy a decir que es el 100 por ciento y en el gimnasio, tenía chicos con los que estaba entrenando – yo estaba en una pelea, Ring of Combat, tal vez hace un par de meses, y sus chicos estaban en el vestuario diciéndome que el tipo es un animal. No para de derribar gente en el gimnasio y esa pierna está más fuerte que nunca. Le pregunté a Chris y me dijo que está pateando como una mula con ella, lo que es una locura para mí. Así que suena genial. Sigue siendo un gran problema en la sala.

«Anthony Smith hizo eso de que este tipo perdió un par de peleas (y) está más allá de él porque todavía lo tiene. Sólo tiene que hacerlo ahora cuando se mete en el octágono. Así que no creo que quiera salir así. Creo que cualquier discusión sería después de la próxima pelea, pero él está 100 por ciento marcado. Eso es lo que es. No quiere que la gente se acuerde de él de esa manera. Así que seguro que volverá a pelear, y yo apoyo realmente lo que haga en este momento».

Weidman reveló recientemente que está apuntando a un regreso en julio, y planea permanecer en el peso medio a pesar de la larga pausa. Weidman, de 38 años, compitió por primera vez desde su lesión cuando perdió por decisión ante Owen Livesey en un combate de grappling en Polaris 23 en marzo.