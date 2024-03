Umar Nurmagomedov quiere pelear con Cory Sandhagen

Umar Nurmagomedov está cansado de perder el tiempo. Después de extender su récord invicto el sábado en UFC Fight Night 238 con una victoria por decisión unánime sobre el recién llegado Bekzat Almakhan en UFC Apex, Nurmagomedov (17-0 MMA, 5-0 UFC) expresó su frustración por las narrativas ligadas a su carrera en MMA.

En particular, Nurmagomedov apuntó a aquellos que critican su calendario inactivo y su retirada de peleas claves en un evento principal programado contra Cory Sandhagen en UFC por ESPN 50 en agosto pasado.

Cuando se le presentó la oportunidad en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Fight Night 238, Nurmagomedov intentó dejar las cosas claras.

«Todo el mundo habla de mis retiradas. En mi vida, me retiré por mi salud, dos veces. La primera vez estuve enfermo. Mi cara era muy grande, algo así, y no dormí en toda la noche. Yo estuve muy enfermo. No recordaba nada peor que ese momento de mi vida. No peleé, pero fue la pelea con Sergey Morozov. Después peleé con él. La segunda vez por mi salud, me retiré por mi hombro. Me lesioné el hombro y me operaron. Volveré a pelear con Cory Sandhagen, espero. Son dos veces que me retiré por mi culpa.

“Otra vez, cuando llegó el coronavirus, mi tío falleció, cuando mis oponentes se retiraron. Van a contar todo y dirán: ‘Umar se retiró ocho veces’. No, eso no es verdad. Saqué dos veces. Una vez volví a pelear con el mismo tipo. No creo que alguien tenga miedo. Creo que todos los que vienen a hacer este trabajo entran y tratan de dañarse unos a otros. Todos son valientes. Sólo quiero pelear”.

Antes de la pelea de Nurmagomedov contra Almakhan, donde fue derribado por primera vez y obligado a recuperarse para barrer dominantemente las tarjetas, Sandhagen dijo que estaría interesado en reprogramar su pelea cancelada si Nurmagomedov lucía «increíble».

Nurmagomedov, de 28 años, espera que su actuación haya convencido a Sandhagen de volver a pelear, porque tiene muchas ganas de demostrar su valía contra la élite de la división de peso gallo.

“Hablo porque sé qué trabajo hicieron; sé lo que hacen otros muchachos. Por la forma en que hablo, puedo aplastar y liquidar a Petr Yan. Lo digo en serio. Cuando hablo de Cory Sandhagen, de que puedo acabar con él, lo digo en serio, no porque sea engreído o algo así. No, muchachos, tengo muy buen equipo. Mira a mi equipo. Tenemos tres o cuatro muchachos que son campeones de peso ligero. ¿Quién más tiene eso en el equipo? Nadie.

“El siguiente es Cory Sandhagen. Él (quiere) pelear conmigo en International (Fight Week). Si él no quiere y alguien más, no me importa. Realmente no me importa”.