El ex campeón de peso wélter de la UFC Tyron Woodley opinó recientemente sobre Conor McGregor llamando a YouTubers.

Después de años de desestimar a YouTubers convertidos en boxeadores como Jake Paul, «The Notorious» reveló recientemente que ya no está en contra de la idea de luchar contra ellos. McGregor destacó a KSI en particular como uno con el que estaría interesado en enfrentarse.

► ‘La pelea ni siquiera puede ocurrir’ – Woodley descarta a McGregor vs KSI y propone otro nombre

En un reciente video subido a su canal de YouTube, Tyron Woodley y el fundador de TMZ Sports, Evan Rosenblum, discutieron el repentino interés de McGregor en pelear con gente como KSI y «The Problem Child».

Woodley señaló que tales peleas no pueden suceder sin la aprobación del CEO de UFC, Dana White.

«La pelea ni siquiera puede suceder, no puede suceder a menos que papá Dana lo apruebe«, dijo Woodley. «Y no puedo ver a papá Dana aprobando a KSI o Jake por el simple hecho de que no quiere que parezcan estar a su nivel. Él no quiere que se vean como si estuvieran marcados porque vas a tener que traer a Misfits, tienes que traer a MVP involucrado en la promoción, ¿verdad?».

Sin embargo, un YouTuber que ha boxeado con quien Woodley podría ver a McGregor peleando es Logan Paul. «The Maverick» tiene una dinámica positiva con los altos mandos de la UFC, y su Prime Hydration es patrocinador de la promoción.

Mejor aún, a diferencia del colaborador de Prime, KSI, Paul probablemente no tendría su propio grupo promocional involucrado en una pelea de McGregor.

«La situación de Logan Paul es diferente», dijo Woodley. «Logan técnicamente tiene una promoción Maverick que realmente no utiliza mucho, ¿verdad? Y él es un patrocinador de la UFC, Prime drink».

Rosenblum señaló entonces que Logan Paul trabaja actualmente para la WWE. Tanto la WWE como la UFC están bajo el paraguas de TKO, por lo que es mucho más probable que se produzca un posible cruce. Por lo tanto, «The Notorious» contra «The Maverick» es considerablemente menos inverosímil.