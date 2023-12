Tsarukyan pide oportunidad titular contra Makhachev

Arman Tsarukyan hizo una gran declaración el sábado y espera convertirla en una oportunidad por el título. El contendiente en ascenso de peso ligero eliminó a Beneil Dariush de manera devastadora en el evento principal de UFC en ESPN 52.

Tsarukyan (21-3 MMA, 8-2 UFC) necesitó un poco más de un minuto para conectar un derechazo a Dariush (22-6-1 MMA, 16-6-1 UFC) y dejarlo fuera de combate. Después, Tsarukyan pidió una oportunidad contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev.

“Claro, esperaba (el nocaut). Cuando me dieron la pelea, pensé: ‘Tengo que noquearlo en el primer asalto, invocar al Islam y conseguir una pelea por el título‘».

Tsarukyan y Makhachev tienen historia. Tsarukyan perdió ante el actual campeón en 2019 en su debut en UFC cuando entró como reemplazo. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a un contendiente importante con poca antelación, y con sólo 22 años, Tsarukyan le dio a Makhachev una de sus peleas más duras.

Tsarukyan dijo que no habría pedido una revancha contra Makhachev si no hubiera logrado una victoria tan impresionante contra Dariush.

“Charles (Oliveira) lo noqueó, y si gané por decisión, ¿cómo voy a pelear por el título?. Pero lo noqueé más rápido que Charles, y él no me derribó como lo hizo con Charles. Tuve un mejor desempeño que Charles. Charles ya tuvo la oportunidad, así que ahora es mi momento”.

Se suponía que Oliveira pelearía contra Makhachev en octubre, pero el brasileño sufrió un corte dos semanas antes de UFC 294 y fue reemplazado por el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, quien perdió la pelea por nocaut en una revancha y un segundo intento de convertirse en campeón de dos divisiones. Oliveira espera tener la próxima oportunidad por el título, al igual que Justin Gaethje, quien noqueó a Dustin Poirier en UFC 291 en julio para ganar el título de BMF.

Cuando se le preguntó qué le gustaría a continuación si Oliveira o Gaethje lo dejaran pasar, Tsarukyan no estaba muy seguro de cuál sería el siguiente paso.

“Si no me van a dar una oportunidad por el título, entonces tenemos que resolverlo. Pero ojalá me den una pelea por el título y listo”.