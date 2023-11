Triple H: «‘The Iron Claw» quiso colaborar con WWE»

«Con ‘The Iron Claw’, sí, creo que hay una excelente oportunidad para promoverlo y soy optimista al respecto. Es muy emocionante que también estaremos yendo a Dallas en el trayecto, lo cual es bastante especial y tiene un gran significado para mí. Es algo que hacemos cada diciembre y coincide perfectamente con el lanzamiento de ‘The Iron Claw’.» Tony Khan comentaba esto no hace mucho sobre la posibilidad de que AEW promueva la película sobre la familia Von Erich.

► ‘The Iron Claw» quiso colaborar con WWE

No sabemos si ha habido conversaciones en ese sentido pero sí que desde ‘The Iron Claw’ contactaron con WWE para colaborar en su promoción. Triple H lo revela en su reciente aparición en Greg & The Morning Buzz.

«No lo hicimos. Vinieron recientemente a nosotros, buscando hacer algo de promoción con nosotros, y trataron de proyectarlo para nosotros hace unas semanas, pero teníamos una gira internacional y un evento en Arabia Saudita, y no pudimos hacerlo funcionar.

«Estoy emocionado por verla. He escuchado que es muy buena. Siempre escucho a Michael Hayes quejarse de cómo hicieron una película con él y nunca dio su aprobación ni acordó estar en la película. Esa es su perspectiva. Es un momento increíble en la industria, todo eso y la fascinación que genera. Para mí, espero que no se centren… hay tantos aspectos positivos en nuestro negocio de muchas maneras y, sin embargo, muchas veces, no diferente a cualquier otra cosa en la vida, la gente tiende a querer centrarse en momentos negativos.

«Es una tragedia, para la familia. Solo espero que esté bien hecho. He escuchado que sí. He escuchado que se aborda de una manera que no es negativa, no es deprimente, sino que simplemente te informa sobre los peligros de ese tipo de cosas. Si se hace de esa manera, creo que es genial. Si es simplemente un sensacionalismo de una tragedia en una familia que podría haber rodeado a muchos negocios diferentes, espero que no sea eso».