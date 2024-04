Trick Williams parece estar cerca de ser ascendido al elenco principal de la WWE. No sería una gran sorpresa que ocurriera durante el Draft 2024 de esta semana o de la próxima. A pesar de que todavía no ha sido Campeón NXT; aunque podría conseguirlo hoy en el especial Spring Breakin’. Si lo consigue, sería la manera ideal de entrar a Raw o SmackDown. No obstante, Booker T considera que, aún siendo un talento generacional, no está preparado para dar ese paso.

«La lucha libre es subjetiva para quien la observa. Nunca me he enfocado demasiado en ese aspecto porque, sinceramente, no fui tan bueno como luchador [risas]. Simplemente actuaba como si lo fuera. Sin embargo, Trick Williams ha logrado algo verdaderamente cautivador: conectar con la audiencia. La multitud ansía ver a Trick Williams en acción, gracias al carisma que demuestra semana tras semana. Además, es una gran persona. En cuanto a la lucha, eso vendrá con el tiempo. Hablo frecuentemente con Trick Williams sobre ese aspecto de su juego. No es algo que suceda de la noche a la mañana.

«Hasta ahora, Trick Williams solo ha tenido unas pocas apariciones en televisión, pero para mí, es un diamante en bruto. Una vez que lo pulamos, brillará como el dinero recién acuñado. Actualmente, está haciendo un trabajo fenomenal creando su imagen en NXT. ¿Está Trick Williams listo para subir al roster principal ahora mismo? Personalmente, no lo creo. Pero esa es la función de NXT, preparar a estos jóvenes para el siguiente nivel, como lo hizo con Carmelo Hayes, quien estuvo en NXT durante dos años antes de destacar. Si le damos a Trick Williams el mismo tiempo, veremos cómo se desarrolla. Sin duda, será un talento generacional en este negocio, algo que no se ve muy a menudo«, explica el WWE Hall of Famer en Wrestle Rant.