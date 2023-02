Tom Brady recibe una invitación para WrestleMania 39

Tom Brady es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol americano de todos los tiempos y el mejor mariscal de campo de la historia. Con siete anillos de Super Bowl y dueño de todos los récords de la posición, seguramente será un candidato al Salón de la Fama NFL en su primer año de elegibilidad. Este miércoles 1 de febrero anunció su retiro de la actividad luego de 23 años de carrera.

► Cody Rhodes le abre las puertas de la WWE a Tom Brady

Han existido muchas reacciones en torno al anuncio del retiro de Tom Brady, incluyendo desde la WWE. Cody Rhodes, ha acreditado a Tom Brady como uno de los mejores indiscutibles de todos los tiempos, y lo ha citado como una de las mayores inspiraciones de su carrera.

Cody Rhodes afirmó durante una entrevista reciente en WWE The Bump que ahora que Tom Brady se retiró de la NFL y podría estar narrando juegos para la cadena FOX, su próxima parada podría ser la WWE. Rhodes explicó además que Brady debería encontrar su ruta hacia WrestleMania.

“Me sorprendió mucho ver que Brady se habya retirado, no me sorprendió demasiado porque nos llega el momento a todos. Tom Brady necesita tal vez encontrar su camino a WrestleMania, tal vez encontrar su camino en cualquier lugar de la WWE, Tom, vívelo ahora. Podría haber un futuro aquí”.

The American Nightmare creyó que el siete veces campeón del SuperBowl continuaría jugando durante al menos una temporada más, pero parece que no será el caso, aunque en un dato no menor Brady también había anunciado su retiro hace exactamente un año, para anunciar su regreso solo unas pocas semanas después. Habrá que ver si en esta ocasión será un retiro definitivo, y si termina siendo un invitado ilustre en WrestleMania 39.