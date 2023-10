Tom Aspinall revela consejos de Michael Bisping antes de UFC 295

Eran las 6 de la mañana del martes, hora del Reino Unido, cuando Tom Aspinall se despertó con la vibración de su teléfono móvil.

Por lo general, eso significaba que sus tres hijos estaban despiertos; su esposa quería que los llevaran a sus dormitorios, fuera de la suite que él, un tipo corpulento que dormía caliente, dejaba en una cama libre más fresca cuando subían.

Medio dormido, Aspinall se levantó y revisó las habitaciones de los niños. Estaban todos arropados. Volvió a mirar su teléfono y vio a un ejecutivo de UFC en el identificador de llamadas. En tres años de lucha por el ascenso, nunca había recibido una llamada directa. Pero a sólo cuatro horas de una sesión de entrenamiento, dormir parecía una mejor idea, al menos en teoría.

«Obviamente, no puedo dormir. Hay un millón de cosas pasando por mi mente.«

Aspinall se mordió la bala y volvió a llamar. La voz al otro lado de la línea, a quien no identificó, no saludó.

«Sé que es temprano allí. ¿Estas saludable?«

«Sí, estoy sano, ¿qué está pasando?«.

«¿Estarás listo para pelear en dos semanas?. Están sucediendo algunas locuras en este cartel de Nueva York. Te lo haré saber mañana.«

Mañana eran las 4 am. Medio dormido, un día después de una sesión de entrenamiento comprensiblemente distraída, Aspinall recibió la noticia de que UFC necesitaba un cabeza de cartel de reemplazo para UFC 295 . El campeón de peso completo Jon Jones estaba lesionado, estaría “fuera como un año” y, según lo recuerda, Stipe Miocic “no quería la pelea” con Sergei Pavlovich, el peleador suplente programado para la pelea de pague por ver del 11 de noviembre.

UFC quería que Aspinall peleara contra Pavlovich por el título interino de peso completo, dentro de poco más de dos semanas.

“Pensé, ‘Estoy dentro. No se habla de contratos. No estoy pidiendo más dinero. No pido más tiempo. Estoy dentro. Esta es mi oportunidad”.

Por segundo PPV consecutivo de UFC, la promoción se ha visto obligada a luchar por un reemplazo como cabeza de cartel debido a una lesión de último minuto. Y nuevamente, encontró a alguien dispuesto a correr un gran riesgo, dispuesto a arriesgar su carrera al emprender una dura pelea en muy poco tiempo.

Aspinall ve a Pavlovich como «el hombre más peligroso de UFC». Y al igual que él y Alexander Volkanovski , quien intervino sin previo aviso por el lesionado Charles Oliveira y fue brutalmente noqueado en una revancha con el completamente entrenado Islam Makhachev , se enfrenta a un luchador completamente entrenado. También como Volkanovski, Aspinall apuesta por sí mismo.

«Creo que puedo vencerlo. Me han enfrentado a él dos veces antes. Tengo hambre de conseguir el título de peso completo”.

“Hay mucha gente que se lo da muy bien en los medios y esquiva peleas a diestra y siniestra. Mira a Stipe. Stipe no quería esta pelea… y es el mejor peso pesado de todos los tiempos. … Hay muchas otras personas que también están esquivando a Pavlovich, y yo estoy dando un paso al frente. … Estoy haciendo cosas que nadie más se atrevería a hacer”.

«Me enseñó a creer en mí mismo. Y me dijo que no se trata de 2,5 semanas. Se trata de los últimos 10 o 15 años de tu vida que has estado dedicando… la escala de tiempo es irrelevante. He estado haciendo grandes esfuerzos… años antes de que alguien creyera en mí.