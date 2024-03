Tom Aspinall defiende de críticas a Paddy Pimblett

El campeón interino de peso pesado de la UFC, Tom Aspinall, compartió recientemente sus pensamientos sobre Paddy Pimblett.

Se esperaba que la polémica estrella emergente del peso ligero se convirtiera en una de las favoritas de los aficionados antes de su debut en la UFC en septiembre de 2021. Sin embargo, entre sus actuaciones imprudentes, su implacable auto-habla, y su basura, «The Baddy» comenzó a frotar a algunos fans por el camino equivocado.

Este problema llegó a un punto crítico en UFC 282, cuando Pimblett ganó una controvertida decisión dividida sobre Jared Gordon. A pesar de que muchos pensaban que «Flash» había hecho lo suficiente para conseguir la victoria, poco después Pimblett lo descalificó descaradamente como un combate relativamente fácil.

Entre eso y su sorprendente postura a favor de la UFC en el interminable debate sobre la remuneración de los luchadores, «The Baddy» se ha convertido en una figura polarizadora en el octágono.

► Es un buen tipo» – Tom Aspinall sobre su compatriota Paddy Pimblett

Durante una reciente aparición en el Podcast Breaking Beard, Tom Aspinall tuvo algunas palabras positivas para compartir sobre el Scouser.

Por el tiempo que ha pasado con Pimblett, Aspinall cree que «The Baddy» es un tipo decente que no se merece la cantidad de críticas que ha recibido en los últimos años. El mancuniano confirmó que no tenía nada negativo que decir sobre Pimblett.

«Es un buen tipo, es bueno«, afirmó Aspinall. «Creo que es bastante incomprendido, ¿sabes? Creo que se le odiaba mucho en un momento dado, y creo que es como… desde mi experiencia con él, quiero decir, no le conozco, no es como mi mejor amigo ni nada, pero le conozco desde hace bastante tiempo. Es un buen tipo, sí, no puedo decir nada malo de él«.

Es probable que el último combate de Paddy Pimblett no le hiciera ningún favor en lo que respecta al desdén de los aficionados. En el UFC 296, «The Baddy» prolongó a siete la racha de derrotas del favorito de los aficionados, Tony Ferguson.