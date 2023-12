Todd Duffee interesado en pelear contra Francis Ngannou en PFL

Al veterano de MMA Todd Duffee le gusta tanto lo que la PFL está haciendo en este deporte que no le importaría ser parte de ello.

Duffee está particularmente interesado en la firma por parte de PFL del ex campeón de peso completo de UFC Francis Ngannou , quien dejó UFC como campeón después de pelear por su contrato en un movimiento de agencia libre sin precedentes.

A Duffee le encantaría ser el primer oponente de Ngannou bajo el paraguas de la PFL, y no lo ve como algo imposible.

«Oh, sí, me encantaría, y creo que ellos también me darían esa oportunidad. Me encantaría hacer eso. Es una pelea divertida y emocionante.

“Creo que tienen muchos enfrentamientos sexys, pero me encantan las peleas de peso completo, así que tal vez lo veo de manera diferente. Los dos muchachos que pelearon el fin de semana pasado serían enfrentamientos increíbles para él. Creo que, en general, la PFL tiene una buena plantilla de pesos pesados. Me encantaría ver pelear a Francis. Pero sí, inscríbeme para esa pelea. Todo el mundo quiere esa pelea”.

Estaba previsto que Duffee regresara a la acción este sábado en el evento coestelar de BKFC 56 en Colorado. Sin embargo, su oponente y ex compañero de peso completo de UFC Ben Rothwell se vio obligado a retirarse debido a una enfermedad y la pelea se reprogramará para febrero.

Incluso si la oferta de Ngannou no le llega, Duffee todavía estaría interesado en luchar para la PFL.

«El torneo es el mejor porque sabes que no importa si estás lesionado y cosas así, incluso eso se te quita de la cabeza mucho más fácilmente. Creo que los torneos son lo mejor, sin duda. Si puedes pelear mes tras mes, es lo más hermoso en la carrera de un muchacho”.