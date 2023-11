TJPW: Dos campeonatos en juego

«All Rise’23» fue el evento que Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «All Rise’23»

En batalla de eliminación de ocho luchadoras, Shoko Nakajima se convirtió en la siguiente retadora al Campeonato Internacional Princess, actualmente en poder de Max the Impaler.

Yuka Sakazaki reapareció al lado de Mizuki, su compañero de Los Conejos Mágicos Azucarados, para dar cuenta de la dupla de Hyper Misao y Pom Harajuku.

Por primera y última vez, Reiwa AA Cannon se enfrentaron en un combate individual. Yuki Arai utilizó todo lo que aprendió al formar equipo con Saki Akai en su única oportunidad de superar a su compañera. Akai se defendió con sobriedad y ganó con la Quetzalcóatl.

Free WiFi (Hikari Noa y Nao Kakuta) lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas Princess dominando a Juria Nagano y Moka Miyamoto, de Shinken Kusho, la nueva dupla karateka.

Miyu Yamashita comenzó con las defensas de su reinado enfrentando a la finlandesa Regina. Esta luchadora participó algunas fechas con TJPW pero no tuvo la oportunidad de luchar contra Yamashita hasta este combate. Regina apostó por un ataque agresivo y recio, aprovechando su corpulencia. Pero Yamashita se repuso y encontró su oportunidad castigando las extremidades inferiores de su rival.

Los resultados completos son:

TJPW «ALL RISE 2023», 27.10.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 686 Espectadores

1. Wakana Uehara, HIMAWARI y Runa Okubo vencieron a Toga, Shino Suzuki y Haru Kazashiro (10:06) con un Single-Leg Crab Hold de HIMAWARI sobre Kazashiro.

2. Ryo Mizunami y Yuki Aino derrotaron a Maki Ito y Kaya Toribami (12:54) con un Venus DDT de Aino sobre Toribami.

3. International Princess Title Contendership, 8 Woman Battle Royal: Shoko Nakajima venció a Raku con un Locomotion-Style Northern Light Suplex Hold (17:53). Orden de eliminación: Mahiro Kiryu, Suzume, Rika Tatsumi, Miu Watanabe, Arisu Endo, Yuki Kamifuku y Raku.

4. Yuka Sakazaki y Mizuki derrotaron a Hyper Misao y Pom Harajuku (10:51) con un Magical Merry-Go-Round de Sakazaki sobre Harajuku.

5. Saki Akai venció a Yuki Arai (13:30) con la Quetzalcoatl.

6. Princess Tag Team Title: Hikari Noa y Nao Kakuta (c) vencieron a Moka Miyamoto y Juria Nagano (14:36) con un Blizzard Suplex Hold de Noa sobre Nagano (1st defense) defendiendo el título

7. Princess of Princess Title: Miyu Yamashita (c) derrotó a Regina (12:40) con un Crash Rabbit Heat (1st defense) defendiendo el título